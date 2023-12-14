Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавила жюри Каннского кинофестиваля

Грета Гервиг, в этом году впервые номинированная на премию «Золотой глобус» как лучший режиссер за фильм «Барби», возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается 14 ноября на сайте фестиваля.



«Я люблю фильмы — люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них, — отреагировала она. — Для киноманов Канны всегда были вершиной мирового кино. Я больше всего на свете люблю сидеть в этом странном уязвимом месте — темном кинотеатре, наполненном незнакомцами, — и смотреть новый фильм! Я ошеломлена и взволнована тем, что стала председателем жюри Каннского кинофестиваля. Мне не терпится увидеть, какие приключения ждут всех нас!»

