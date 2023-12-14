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    Кино

    Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавила жюри Каннского кинофестиваля

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    Грета Гервиг, в этом году впервые номинированная на премию «Золотой глобус» как лучший режиссер за фильм «Барби», возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается 14 ноября на сайте фестиваля.

    «Я люблю фильмы — люблю их снимать, люблю ходить на них, люблю говорить о них, — отреагировала она. — Для киноманов Канны всегда были вершиной мирового кино. Я больше всего на свете люблю сидеть в этом странном уязвимом месте — темном кинотеатре, наполненном незнакомцами, — и смотреть новый фильм! Я ошеломлена и взволнована тем, что стала председателем жюри Каннского кинофестиваля. Мне не терпится увидеть, какие приключения ждут всех нас!»

    На днях фильм актрисы, сценариста и режиссера Греты Гервиг «Барби» получил в общей сложности 9 номинаций на премию «Золотой глобус», вновь сойдясь в схватке с «Оппенгеймером», у которого 8 номинаций.

    77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. Гервиг станет первой американской женщиной-режиссером во главе Каннского фестиваля.

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