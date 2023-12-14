Все будет в шоколаде. Чем разочаровывает новый «Вонка» с Тимоти Шаламе

Фото: кадр из фильма «Вонка», 2023 Поделиться Поделиться





В мировой прокат вышел приквел «Чарли и шоколадной фабрики» — фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли. В России его не показывают, но «Фонтанка» не могла не полюбопытствовать, каким вышел этот герой у самого модного молодого актера наших дней.



В милый европейский городок прибывает на пароходе релокант Вилли Вонка в шикарном цилиндре, малиновом фраке и с тросточкой. Он не умеет читать и писать, зато здорово ладит с людьми, изобретает всякие полезные штуки, помаленьку колдует, а главное — делает шоколад лучше всех в мире. Его мечта — сделать такой шоколад, который одобрила бы покойная мама, и узнать её секрет. И Вонка уже близок к идеалу.



Впрочем, все эти таланты не помешают Вонке угодить в долговую кабалу к аферистам миссис Скраббит и Бличеру, а точнее, в подвальную прачечную, где ему придется с утра до ночи заниматься стиркой вместе с такими же бедолагами. Вонка пытается открыть ларек с шоколадом — но поляна, так сказать, уже занята шоколадными фабрикантами Слагвортом, Проднозом и Фикельгрубером, которые подмяли под себя город и коррумпировали полицию своими сластями. Все, в общем, как в жизни. Но сказка не была бы сказкой, а Вилли Вонка Вилли Вонкой, если бы он не попытался исправить дело.



Вилли Вонку, конечно, лучше всего помнят по фильму Тима Бертона 2005 года, где фриковатого шоколадника сыграл Джонни Депп. Надо сказать, что бертоновская версия не так уж далека от оригинальной повести Роальда Даля. Даль хоть и писал для детей — очень даже любил подпустить мрачноватого юмора. И в Деппе-Вонке есть эта, роднящая его с доктором Франкенштейном или доктором Калигари, безуминка.

Но был ведь ещё и фильм-мюзикл 1971 года, где Вонку сыграл Джин Уайлдер. Его уже, конечно, совсем забыли, по крайней мере у нас. Уайлдеровский Вонка сохранился только в меме, где он иронически слушает, подперев лицо рукой: «Ну давай, расскажи мне». И новый фильм — приквел именно этой картины.



Тимоти Шаламе, конечно, при всей своей неувядающе юной сладости, играет и мрачных героев, вроде Пола Атрейдеса в «Дюне» или Генриха V в «Короле», но здесь из него словно усиленно давили просто-таки весь возможный сахар. В «Вонке» как раз нет никакой роальд-далевской мрачности, никаких зловещих отцов-стоматологов (которого у Бертона сыграл сам Кристофер Ли), это — именно и исключительно красочная сказка.



На первый взгляд похоже на не менее пастелево-пирожные фильмы Уэса Андерсона, вроде «Отеля "Гранд Будапешт"» — там тоже было умиление этими старыми европейскими городишками и, кстати, делали какие-то умопомрачительные пирожные; но у Андерсона всё-таки есть и драма какая-то, роковой ход истории, оттеняемый всей этой пряничностью. А то можно вспомнить «Фантастических тварей», главный герой которых, Ньют Саламандер, фактически блаженный, тоже здорово похож на здешнего Вонку.

Но все еще проще: создатели и сценаристы фильма Пол Кинг и Саймон Фарнэби до этого работали над «Приключениями Паддингтона». И здесь тот же, что и в истории про медвежонка в дождевичке, самый что ни на есть дух старой доброй английской сказки, в которую хочется завернуться, как в клетчатый плед, и забыть про все злоключения на свете. Ну конечно, Вонке приходится и из долговой ямы вылезти, и с картельным сговором шоколадников разобраться, и помочь своим новым друзьям, и главное — все-таки основать собственную знаменитую фабрику — причем не с первого и не со второго раза, так что это, в сущности, и фильм о бизнес-карьере, не меньше чем «Волк с Уолл-стрит». Но, конечно, не может у него всё не получиться.



Фото: кадр из фильма «Вонка», 2023 Поделиться Поделиться





Городок блистает красивыми фасадами, на фабрике Вонки цветут шоколадные цветы и текут молочные реки. Навевая ретродух, то и дело раскрывают зонтики, пляшут с ними и поют в лучших бродвейских традициях (как в той старой картине), и хоть иронизируют на этот счет — все равно прямо чувствуется, как сильно хотелось авторам передать это ощущение уюта и безопасности. Чего вроде бы сейчас и впрямь так не хватает. Ведь шоколад — это то же самое, что и кино (очевидно, в понимании авторов). Это воплощенные, материализованные мечты, расфасованные и готовые к употреблению — ни грамма горечи и тоски, жуй да наслаждайся. Плохие люди из корпораций попытаются помешать этому, но мы все равно победим.



И это же, в общем, и подкашивает картину. Слов нет, картинка свежа, танцы и песни хороши — даже у Шаламе, который хоть и негромко напевает, но чистенько. Кроме того, здесь масса звезд, даже на маленьких камео-ролях. В гадком священнике внезапно узнаешь мистера Бина — Роуэна Аткинсона. Злобную миссис Скраббит играет сама великая Оливия Колман, наша королева Анна и Елизавета II в одном лице. А волшебного карлика умпа-лумпу с неподражаемым британским акцентом сыграл Хью Грант, как никогда импозантный, даром что в фут ростом, с оранжевым лицом и зелеными бровями.



Фото: кадр из фильма «Вонка», 2023 Поделиться Поделиться





Но все это растворяется в сахарно-шоколадном сиропе, и рот уже сводит, и зубы начинают ныть. Ни секунды здесь нет ощущения, что ставки для Вонки сколько-нибудь высоки — уж больно он удачлив. Страдают здесь вообще ровно столько, сколько этого требует сюжет об удачливом сиротке с волшебными свойствами, а после — никакими травмами не мучаются. Здесь все уже хорошо, и будет хорошо неизменно. Никакой иронии или, не дай бог, чернухи — в духе той, что подпускали Бертон с Деппом («Всё здесь съедобно. Даже я съедобен, но это называется каннибализм, мои дорогие дети»), здесь быть не может, это немыслимо.



Но это же, к сожалению, значит, что нам трудновато будет сопереживать такому сладкому Вонке постоянно. Рано или поздно захочется перчика. Два часа этого потока патоки, пожалуй, уже многовато.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»