Незвездные войны: как стартовала новая франшиза автора «Лиги справедливости» и «300 спартанцев»

Фото: кадр из сериала «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня» (2023), реж. Зак Снайдер Поделиться Поделиться





Зак Снайдер выпустил на платформе Netflix первый фильм своей авторской франшизы «Мятежная луна». Рассказываем, удалось ли режиссеру составить достойную конкуренцию «Звездным войнам» и при чем тут жуки-чревовещатели.



В еще одной далекой-далекой галактике космическая империя ведет бесконечные и бессмысленные войны — и довоевалась: короля убили, трон занял неприятный регент Велизарий. Об этом тоном учителя истории в средней школе рассказывает нам непотопляемый Энтони Хопкинс.



Потом фокус от эпических событий, которые в голове все равно удержать сложно, смещается ближе к земле — то есть буквально к какому-то колхозу на захолустной планете. Фермеры тут звезд с неба не хватают, растят инопланетную репку, живут скромно, но дружно, периодически укрепляя солидарность уютными оргиями в местном ДК.



Из общего вайба выбивается Кора, мрачная девушка с каре, которую то ли гнетет что-то, то ли у нее просто лицо такое. Ей намекают, что для окончательной ассимиляции хорошо бы выйти замуж, вот хоть за местного Хью Джекмана на минималках. Кора раскрывает причины своей депрессии: оказывается, раньше она была высокопоставленным имперским офицером, повоевала своё, а теперь вот решилась на дауншифтинг, скрывается от предыдущих работодателей и не верит ни в бога, ни в черта, ни, особенно, в любовь.

Между тем в колхоз прилетают имперские войска. Верховодит ими адмирал Нобл, похожий то ли на Ганса Ланду из «Бесславных ублюдков», то ли на Томаса Шелби из «Острых козырьков». Нобл немедленно подтверждает первое неприятное впечатление от знакомства: он убивает местного председателя и требует весь урожай через десять недель, отговорки не принимаются. Оказывается, крейсер всесильной галактической империи ищет в этой звездной системе банду революционеров, а консервами как следует не запаслись: поэтому и приходится устраивать продразверстки.



Фермеры чешут бороды и грустят. Но Кора как раз встряхнулась: ситуация для неё привычней, чем посевная или посиделки в избе. Поскольку она девушка столичная и явно смотрела «Семь самураев», ей приходит в голову, что для защиты деревни можно нанять тех самых революционеров. Сказано — сделано: вместе с самым толковым крестьянином она улетает с планеты собирать команду героев.



Снайдер пытался на питчинге продать эту идею Диснею для очередных «Звездных войн». Что-то не срослось. Но, похоже, ему так даже и лучше. «Нетфликс» пригрел, одобрил, и теперь это его, закснайдерова, личная игрушка. А кто помнит, когда вообще происходило что-то подобное и создавалась полностью оригинальная вселенная?



Автор: youtube.com/Netflix

Снайдер сам писал сценарий к фильму и планирует еще великое множество приквелов, сиквелов, компьютерных игр и комиксов. К «Мятежной луне» он обещает выпустить режиссерскую версию, расширенную, с большим количеством насилия и сюжетных деталей. Это у него такая традиция уже со времен работы на Warner Bros., когда он делал фильмы по вселенной DC. Когда продюсеры выпустили в свет сильно урезанную «Лигу справедливости» — после пяти лет фанатских петиций, переговоров, досъемок и монтажа, вышел «Снайдеркат»: четырехчасовая режиссерская версия «Лиги». Справедливость вроде бы восторжествовала. Беда лишь в том, что не сильно-то много «Снайдеркат» изменил, кроме непомерно раздутого хронометража.



И в этом вообще вся проблема со Снайдером. Он начинал как отличный экранизатор комиксов вроде «Хранителей» или «300 спартанцев» — и всегда знал, как перенести картинки на бумаге на кинопленку, превратить их в эпичное действие, полное спецэффектов, слоу-мо-драк и бликов камеры. Но это оттого, что у него был четкий сценарий. Фильм «Запрещенный прием», к которому Снайдер сочинял сюжет сам, — превратился в череду мало связанных друг с другом сценок, все тех же сражений в рапиде, склеенных между собой разве что общим пафосом и тягой к ярким безделушкам. Снайдер, как большое дитя, тащил к себе в фильм все блестящее, классное, яркое — и раскладывал перед зрителем: а еще, мол, я умею в стимпанк, в самураев, в зомби-фашистов… К сожалению, с годами он совсем себя запустил. Можно только пожурить нетфликсовских воротил, которые поощряют в человеке этот нездоровый ажиотаж и создают в нем ощущение, будто он способен рассказать связную историю. Ничуть не бывало, Зак.



Нет, глаз у него по-прежнему наметан на интересное. Вот, например, дизайн слегка инсектоидных кораблей империи Снайдер явно подцепил из «Дюны» — спасибо Дени Вильневу. Или готическая архитектура и фашистский дизайн униформы — понятно, из вселенной «Вархаммера». Инопланетный бар, куда Кора приходит искать союзников, — та самая кантина из все тех же «Звездных войн», правда, без пришельцев-джазменов. Фермеры — из сериала «Светлячок», декадентские имперцы похожи на героев «Восхождения Юпитер»... И это даже само по себе неплохо: жанр космической оперы и так по определению синтетичен, это про адмиралов в париках на борту космолетов, чего тут стесняться.

В «Мятежной луне» масса всего: и инопланетный жук, общающийся с Корой посредством какого-то доходяги, в которого он запустил свои щупальца; и огромная паучиха, и робот в веночке из цветов. Кора посещает планету вулканов, планету пустынь, планету скал, зимнюю планету; к себе в команду она набирает Чарли Ханнэма («Джентльмены»), строящего из себя Хана Соло; женского самурая-киборга со световыми мечами; и какого-то товарища, больше всего похожего на стриптизера Тарзана, который умеет летать на грифоне (да, грифоны тут тоже есть). Еще одного спутника, генерала Туллия, она подбирает на улице пьяного вдрызг; генерал, как предполагается, потрясающий стратег и точно защитит деревню, но мы видим только, как его отмывают в душе.



Фото: кадр из сериала «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня» (2023), реж. Зак Снайдер Поделиться Поделиться





Словом, как в Греции, тут есть почти всё; нет только оригинальности и связного сюжета. У того же Лукаса, на которого ориентируется Снайдер, первые «Звездные войны» снимались на коленке за копейку, но обработанный напильником шлем Дарта Вейдера и корабли из картона компенсировались простым, зато абсолютно четким сюжетом и лаконичным, но емким раскрытием героев. Лукас и сам невеликий сценарист, но он понимал (хотя бы поначалу) границы своих возможностей и потому использовал их крайне эффективно.



В «Мятежной луне» не имеет смысла говорить о какой-то, прости господи, истории сложнее «Колобка». Диалоги вызывают настолько болезненное чувство неловкости, что должны быть признаны еще одним межгалактическим орудием пыток. За два часа зритель узнает что-то разве что о Коре. Остальные не успевают даже словом перемолвиться между собой и неизвестно зачем соглашаются ехать погибать к черту на кулички за мешок зерна. Об этом и речи нет. Как-то объединить всю эту бижутерию режиссер Снайдер неспособен просто катастрофически, да как будто бы и не пытается, считая, что артбук с прикольными образами чем толще, тем лучше — это и есть хорошо рассказанная история.



И это, пожалуй, главная трагедия фильма. А еще, разумеется, тот факт, что нас ждет часть вторая. Впрочем, скорее всего, на этом наши мучения прекратятся: продюсеры, взглянув на просмотры и оценки, вряд ли в скором времени рискнут выделять деньги на хоть какую-то оригинальную франшизу.

Матвей Пирогов

