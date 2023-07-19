«Это был первый опыт, но они отлично проявили себя». Жуи и Диндин познакомились, ради этого приехал эксперт из Китая

«Мы ждали этого 4 года. Панды Жуи и Диндин наконец-то встретились», — сообщил 19 июля Московский зоопарк. Впереди много сложностей. Во-первых, животные могут не понравится друг другу. Во-вторых, молодые панды не всегда знают, что им делать. С этими задачами «китайские москвичи» справились. Дальнейший идеальный вариант развития событий — беременность и потомство. Шансов мало, но надежда есть. Если вдруг родятся малыши, их заберут в Китай. Потому что все панды мира, в том числе и появившиеся на свет детёныши, принадлежат Китаю. Пока же китайские специалисты сопровождают процесс.



Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





Большие панды Жуи и Диндин достигли половой и физиологической зрелости, и зоологи решили, что пора их знакомить. Раньше они жили в отдельных вольерах, а в середине апреля впервые встретились. По совету китайских специалистов, этот произошло во внутренних вольерах. В это время в павильон не пускали никаких посетителей. Сначала молодёжь знакомили через решётку. Между уличными вольерами убрали шибер, чтобы они могли увидеть и учуять друг друга. Когда стало понятно, что панды агрессии не проявляют, а наоборот заинтересованы, Жуи впустили в вольер к Диндин. Они начали играть, кувыркаться, ходили друг за другом, а потом попытались спариться. Китайский эксперт отметил, что они быстро поняли, чем заниматься. Обычно же зоологи сводят молодое животное с более опытным.



«Молодые панды во время первых спариваний только учатся правильно вести себя, запоминают и с каждым годом становятся всё опытнее. У наших панд это был первый опыт, но они оба отлично проявили себя», — отмечают в зоопарке.



Московский зоопарк

Самка панды может забеременеть в течение всего нескольких дней в году. Поэтому зоологи соединяли Жуи и Диндин четыре раза в течение трёх дней, внимательно отслеживая, чтобы интерес был взаимным. Если видели, что для одного из животных внимание становится слишком назойливым, пару разъединяли. При этом удачные попытки спаривания не гарантируют беременности. А таких молодых панд, как московские, может не получиться с первого раза. Сейчас российские и китайские специалисты регулярно проверяют анализы, фиксируют физиологические и поведенческие изменения животных.



«Для контроля над процессом из Китая в Москву приехал эксперт по размножению больших панд из заповедника панд в Чэнду. Оттуда приехали и наши Жуи и Диндин», — рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться





Беременность у больших панд длится четыре-пять месяцев, рождает один, два, редко три малыша весом 100–200 граммов. Все панды мира принадлежат Китаю, так что даже родившиеся в других странах через несколько лет уезжают туда. Жуи и Диндин тоже из Китая. Они приехали в Москву 29 апреля 2019 года спецрейсом из Пекина. Жуи тогда было два с половиной года, Диндин — полтора. Для них подготовили отдельный комплекс площадью более более 800 кв. м: два закрытых и два открытых вольера с водоемами, местами для отдыха животных и внутренними помещениями, где можно спрятаться. Там же размещена интерактивная выставка, рассказывающая об истории изучения и сохранения больших панд.

