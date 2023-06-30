25 июля — круглый стол «Коммерческие автомобили. Трансформация рынка»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Ситуация на рынке в первом полугодии, предварительные итоги по продажам за 6 месяцев.
- В каком сегменте спрос растет быстрее всего и почему? У кого возникает потребность в обновлении парка или его расширении?
- Лизинг коммерческого автотранспорта — есть ли изменения на рынке?
- Китайская экспансия на рынке грузовиков и спецтехники.
- Российские производители и конкуренция с иностранными производителями.
- Вторичный рынок грузового автотранспорта и спецтехники.
- Прогнозы развития рынка.
По данным АВТОСТАТ, за первые четыре месяца 2023 года продажи всех транспортных средств в России сократились на 12%. При этом, если брать коммерческий транспорт, то в сегменте грузовых автомобилей и автобусов отмечается рост на 40% и 19% соответственно, а вот продажи легкого коммерческого транспорта упали на 27%. На смену западным брендам активно приходят китайские игроки, но и российские производители занимают значительную долю в продажах, в отличии, например, от сегмента легковых автомобилей. О том, как развивается рынок коммерческого автотранспорта, поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются производители грузовых автомобилей спецтехники, дилеры и дистрибьюторы грузовых автомобилей и спецтехники, лизинговые компании, банки
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 25 июля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru