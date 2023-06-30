    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    752мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.03eur95.11

    25 июля — круглый стол «Коммерческие автомобили. Трансформация рынка»

    356

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Ситуация на рынке в первом полугодии, предварительные итоги по продажам за 6 месяцев.
    • В каком сегменте спрос растет быстрее всего и почему? У кого возникает потребность в обновлении парка или его расширении?
    • Лизинг коммерческого автотранспорта — есть ли изменения на рынке?
    • Китайская экспансия на рынке грузовиков и спецтехники.
    • Российские производители и конкуренция с иностранными производителями.
    • Вторичный рынок грузового автотранспорта и спецтехники.
    • Прогнозы развития рынка.

    По данным АВТОСТАТ, за первые четыре месяца 2023 года продажи всех транспортных средств в России сократились на 12%. При этом, если брать коммерческий транспорт, то в сегменте грузовых автомобилей и автобусов отмечается рост на 40% и 19% соответственно, а вот продажи легкого коммерческого транспорта упали на 27%. На смену западным брендам активно приходят китайские игроки, но и российские производители занимают значительную долю в продажах, в отличии, например, от сегмента легковых автомобилей. О том, как развивается рынок коммерческого автотранспорта, поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются производители грузовых автомобилей спецтехники, дилеры и дистрибьюторы грузовых автомобилей и спецтехники, лизинговые компании, банки

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 25 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close