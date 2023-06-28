Каждый пятый айтишник вернулся, а вот инженеров не хватает. Кого «хантят» на петербургском рынке труда и где платят свыше ожиданий

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Поделиться Поделиться





Рынок труда — одно из самых точных и понятных отражений ситуации в российской экономике. Кадровый дефицит, который после объявления частичной мобилизации появляется в каждом комментарии ЦБ к решению о ключевой ставке, в отдельных отраслях дает о себе знать наиболее остро. И нет, речь не об IT. О том, как меняется федеральный и петербургский рынок труда, рассказал на встрече с журналистами 28 июня генеральный директор ведущего российского сервиса онлайн-рекрутинга HeadHunter Дмитрий Сергиенков.



Экономике не хватает рук

Термины «структурная перестройка экономики» и «мировой экономический кризис», наверное, наиболее часто повторялись на главной экономической панели недавнего ПМЭФ, где вели разговор о судьбах российской экономики. В 2022 году она порадовала быстрым восстановлением, но, кажется, наметился предел ее возможностей, и он связан в том числе с рынком труда.

«Мы не видим причин, почему экономика может активно начать бурлить на фоне всего этого, и, конечно, на это влияет и рынок труда. У нас происходит перестройка экономики. Особенно в наукоемких отраслях видно, что высококвалифицированного персонала сильно не хватает. Эти дисбалансы будут продолжать оказывать давление. То есть экономика будет медленнее перестраиваться, чем она могла бы, если бы эти трудовые ресурсы были», — прогнозирует Дмитрий Сергиенков, который до прихода в HeadHunter работал вице-президентом инвестбанковского департамента JP Morgan Chase.



Где дефицит сильнее

Безработица в стране на рекордно низком уровне — 3,3%, по данным на середину июня. Трудоспособные россияне сидят на своих рабочих местах и крепко за них держатся. Для работодателей привлечение соискателей становится проблемой. И ладно бы все решалось увеличением зарплаты — нужен не абы кто, кто клюнет на большие деньги, а человек с профессиональными компетенциями. С этим сейчас столкнулись почти все сегменты экономики, но наиболее остро вопрос стоит в машиностроении, сообщил Сергиенков, отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки».



«Если смотреть по отраслям, острый дефицит находится именно там, где как раз происходит перестройка экономики. В большей степени это машиностроение, авиастроение, приборостроение, где требуются высококвалифицированные инженерные специальности», — отмечает он.



По его словам, работодатели в этом сегменте пока не знают, как наиболее эффективно решить кадровую проблему. Пытаются сделать это с помощью увеличения количества людей по принципу: «Мы не знаем, как, давайте над этим подумают не один, а два человека». Пока никто не придумал, как замещать японскую электронику или немецкие станки. Старое оборудование пока можно использовать и ремонтировать, но в какой-то момент ремонтировать станет нечего.



А вот российской IT-рынок с уходом международных конкурентов, похоже, только расцвел. Этому способствует и глобальный тренд — массовые сокращения в Google, Microsoft, Amazon и других крупных технологических компаниях. Плюс релоканты возвращаются на родину. Так, например, помощник президента России Максим Орешкин говорил на ПМЭФ со ссылкой на банковскую статистику, что вернулась половина тех, кто уехал осенью 2022 года.

По данным HeadHunter, с января 2023 года по 20 июня в страну вернулся почти каждый пятый (19%) IT-специалист, который успел уехать до этого периода. Считали по изменениям геометок в резюме зарегистрированных на площадке соискателей с любой другой страны на Россию. Чаще всего на нее меняли Турцию (25%), Казахстан (23%), Грузию (17%), Армению (17%) и Сербию (13%). 63% опрошенных сервисом возвращенцев повернули назад по личным причинам, 40% заявили, что в России их ждут лучшие карьерные возможности. Изменилась ли картина после событий 23–24 июня, в компании пока не замеряли. Что-то подсказывает, что вряд ли.



Директор HeadHunter по Северо-Западному региону Юлия Сахарова отметила вал IT-вакансий, наблюдающийся в 2023 году. «Тренд пошел практически вертикально вверх», — сказала она и предположила, что это связано со стабилизацией ситуации в отрасли. Активная фаза слияний-поглощений и релокаций позади, а оставшиеся на российском рынке компании, в том числе занимающиеся госпроектами, генерируют стабильный спрос и стабильные перспективы.



Изменилось и отношение к джунам. Если в 2022 году новичков, прошедших только онлайн IT-курсы, брали 16% работодателей, в 2023 году их доля выросла до 35%, следует из результатов опроса сервиса. При этом платить выше рынка специалистам с необходимыми навыками стали меньше. Доля компаний, в которых так не делали и не планируют, выросла с 13 до 32%, а в отношении некоторых специальностей компании стали доплачивать «за мозги» реже (это практикуют 43% организаций против 56% годом ранее).



Куда податься в Петербурге

В мае 2023 года на одну вакансию в Петербурге приходилось 4,6 резюме. Это примерно уровень конца февраля 2022 года и июня 2021 года. То есть конкуренция ниже, чем обычно.

Однако, если посмотреть по отраслям, картина другая. Самая высокая конкуренция сейчас ждет петербуржцев в сфере искусства и развлечений (почти 23 резюме на вакансию), высшем и среднем менеджменте (20 резюме на вакансию), самая низкая — в автомобильном бизнесе и розничной торговле (около 3 соискателей на вакансию).

Фото: hh.ru Фото: hh.ru Поделиться Поделиться





Типичный петербуржец, который сейчас находится в поиске работы, выглядит так: это женщина в возрасте от 26 до 35 лет с высшим образованием и опытом работы более 6 лет. Это даже кстати, работодатели сейчас охотнее трудоустраивают женщин, в том числе «декретниц», и приглядываются к «новым» группам соискателей — возрастным сотрудникам, инвалидам и другим. При этом, по данным HeadHunter, женщин старше 50 лет приглашают на собеседования на 23% реже, чем более молодых. Однако дело тут не только в возрасте, но и в навыках.

Фото: hh.ru Поделиться Поделиться





Также появляются новые профессии, связанные с искусственным интеллектом, которые не требуют опыта работы. Компании активно ищут тренеров для нейросетей, которым готовы платить от 110 тыс. рублей в месяц, и промт-инженеров, которые профессионально формулируют запросы для ИИ, чтобы получить желаемый результат. Такие вакансии подходят тем, кто работает в текстами: копирайтерам, журналистам, контент-менеджерам и переводчикам. Рекрутеры прогнозируют, что в будущем такие специалисты смогут заменить людей «на рутинных операциях» (в колл-центрах, техподдержках, консалтинге), разгрузить менеджеров, секретарей, маркетологов, программистов.



Кому в Петербурге больше платят Медианная предлагаемая и ожидаемая зарплата в Петербурге находится на уровне 65 тыс. рублей. Это значит, что ровно половине предлагают больше и половине — меньше. С ожиданиями — по аналогии.

Фото: hh.ru Фото: hh.ru Фото: hh.ru Поделиться Поделиться





Интересно, что, по данным сервиса, в некоторых отраслях петербуржцы в итоге получают больше денег, чем ожидали. Конечно же, к ним относится IT — там сотрудник может получить на 13 тыс. рублей больше, и, что немного неожиданно, спортклубы и салоны красоты.



«Недооцененных» сфер ожидаемо сильно больше. Соискателям из сферы консалтинга и инвестиций предлагают на 15 тыс. рублей меньше ожиданий, юристам и безопасникам — почти на 13 тыс. рублей меньше, специалистам по закупкам, строительству и недвижимости — на 11–12 тысяч меньше. При этом у медиков и фармацевтов разница между ожиданиями и реальностью минимальна.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»