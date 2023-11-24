От добывающей отрасли до IT-сферы: как представлены женщины на рынке труда, обсудили на форуме в Петербурге

Гендерное неравенство в бизнесе в целом и отдельных отраслях в частности, а также способы его преодоления, стали одной из центральных тем для обсуждения на 29-ой Международной конференции «Женщины, меняющие мир», которая открылась 23 ноября 2023 года в Петербурге.

В исследовании Международной организации труда, в котором приняли участие более 13 тысяч компаний из 70 стран мира, отмечается, что гендерный баланс помогает улучшать бизнес-результаты — в частности, прибыль возрастает на 10–15%. Более 60% опрошенных компаний заявили о росте прибыли и производительности, 56,8% — об улучшении ситуации с привлечением и удержанием талантов, а 54,4% — о повышении уровня креативности и инновационности в компании.



Фото: assembly.spb.ru Фото: assembly.spb.ru Поделиться Поделиться





Между тем, многие отрасли до сих пор воспринимаются традиционно как «мужские». Один из ярких примеров — горнодобывающая отрасль.

— Если представить себе рудник или завод, то, скорее всего, вы представите мужское лицо, — отметила Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике ПАО «ГМК «Норильский никель». — Между тем, чем больше развивается цифровизация производства, тем больше у нас в отрасли женщин. Сейчас в добывающей отрасли 30% женщин и 70% мужчин, около 2% женщин работает на руководящих позициях. 4 из 10 членов правления «Норникеля» — женщины.

Она рассказала о проведенном Ассоциацией «Женщины в добывающей отрасли» совместно с Аналитическим центром НАФИ исследовании, касающемся отличий в построении карьеры женщин и мужчин. Выяснилось, что для женщин важнее здоровье и образование, а также развитие, чем для мужчин. И если мужчины рассматривают карьеру как движение вверх, то для женщин — это более широкое понятие, и развитие в карьере может быть связано с расширением обязанностей и освоением новых навыков, а не с повышением в должности.

Дарья Крячкова отметила, что во многих крупных компаниях есть свои корпоративные учебные центры:



— В «Норникеле», к примеру, есть корпоративный университет, где в течение всего года проводится обучение по большому количеству специальностей компании. Как правило, если женщина выбрала для себя работу бухгалтера, то она развивается дальше именно в этой сфере и может получить доп.обучение. А вот та, которая выбрала для себя рабочую профессию, может дальше стать мастером, начальником участка и далее — производства.

Также женщины уделяют больше внимания удаленному и гибридному формату работы — и это связано с данными о том, что главным препятствием для карьеры женщины считают совмещение работы с уходом за ребенком и семьей.



Гендерное неравенство сохраняется и в тех сферах, где не используется тяжелый физический труд, например, в IT-сфере или в науке.

Как отметила Нкосазана Клэрис Дламини-Зума, министр по делам женщин, молодежи и инвалидов ЮАР, женщины составляют менее трети рабочей силы в научной сфере, а в наиболее прогрессивной сфере искусственного интеллекта — только каждый пятый специалист — женщина.

— ЮНЕСКО отмечает, что, хотя в школе девочек учится больше, чем мальчиков, затем девушек и женщин часто отговаривают от работы в научной сфере, — добавила она.



Анна Кулашова, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ рассказала, что если в сфере искусственного интеллекта женщины составляют только 20%, то в IT-разработке женщин в 15 раз меньше, чем мужчин.

— Когда я училась в МФТИ, девушек вообще было только 2%, а сейчас я преподаю, и там 20% девушек, а на некоторых потоках в магистратуре — 40% девушек, так что можно сказать, что ситуация улучшается, — говорит Анна Кулашова. — В нашей компании сейчас 26% женщин работает и 25% женщин в руководящем составе, в разработке — 17%. Это гораздо лучше, чем в среднем по отрасли.



По данным исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» несколько лет назад, успешной карьере женщин в IT способствуют три фактора:

многозадачность, т.е. способность быстро переключаться между различными делами и адаптироваться к новым вызовам;

умение грамотно распоряжаться временем;

приоритизация и способность грамотно расставлять задачи.

Чтобы находить сотрудников, внутри компании также организована подготовка и переподготовка кадров. Также есть 10 подшефных школ в Москве, в Петербурге подписано соглашение с физико-математическим лицеем о сотрудничестве. Развивается сотрудничество и со всеми ведущими университетами страны.

— Необеспеченность кадрами в IT составляет более 700 тыс. человек — и это потенциал, чтобы мальчики и девочки приходили в эти отрасли или переобучались и приходили из смежных отраслей. И надо не бояться приводить детей в эту сферу, — резюмировала она.

Отдельный вопрос — доступ женщин к финансированию для открытия собственного бизнеса. Как отметила на форуме Гулбахор Махкамова, глава Ассоциации деловых женщин Таджикистана, глава неправительственной организации «Финансовая инклюзия и развитие» (США), глобальный разрыв в доступе к финансированию составляет 9%, а в странах Центральной Азии — более 12%.

