Цены растут быстрее, чем зарплаты. Почему россияне работают всё больше, а жить лучше не стали

Почему люди работают, а денег на жизнь нет Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Российская экономика быстро растет, как и реальные доходы населения. По крайней мере, такую статистику приводят правительство и Центробанк. Номинальная зарплата выросла за год на 12,8%, а реальная зарплата — на 7,8%. Экономический рост превысил 3,6% (это самый высокий показатель за последнее десятилетие).



Доходы, видимо, вырастут еще сильнее, ведь впереди выполнение поручения президента по повышению зарплат госслужащим. Правда, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже выразила беспокойство по поводу возможных перекосов: экономика просто «перегревается», то есть доходы граждан растут намного быстрее, чем производительность труда. Почему так, разбирается MSK1.RU.



Деньги есть, но денег нет За прошлый год (конечно, на фоне восстановительного роста) реальные располагаемые доходы россиян выросли на 5,4%, в то время как производительность труда увеличилась всего на 2%. Получается, у россиян есть деньги... и при этом не хватает отечественных товаров.



В конечном итоге это ведет к инфляции и сохранению высокой ключевой ставки в 16%. По рядовым россиянам это ударяет не только повышением цен, но и, например, усложняя получение ипотеки без государственной поддержки.

Еще один тренд «перегрева» экономики — это увеличение имущественного расслоения. Чтобы оценить его, используется так называемый коэффициент Джини: отношение доходов самых богатых в стране к самым бедным.

Тенденция сокращения разрыва между богатыми и бедными, измеряемая коэффициентом Джини, сохранялась в России много лет. Индекс оставался ниже 40%, а сейчас вырос с 39,8 до 40,4%. Как пишет аналитическое издание BNE Intellinews, посвященное трендам мировой экономики, одной из причин роста имущественного расслоения в России может быть нехватка квалифицированной рабочей силы.



За счет этого и быстрее растут не низкие, а средние и высокие доходы. Сказывается это и на всей структуре экономики. Бедные тратят большую часть своих доходов на предметы первой необходимости — именно поэтому по ним болезненнее всего бьет продовольственная инфляция (это главный фактор роста цен в России, а не, скажем, подорожание путевок в Турцию или айфонов).

При этом средний класс и тем более богатые получают всё большую прибыль от повышения процентных ставок по депозитам, а продукты питания составляют гораздо меньшую и сокращающуюся долю в их корзине покупок.



Доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета Юрий Ляндау говорит, что становится всё больше не только экономический, но и социальный разрыв между бедными и богатыми.

— Богатых людей очень мало, а бедность не особо снижается. Одна из основных причин — постоянный рост цен. Причем цены растут и на продукты, и на бытовые товары, и на коммунальные услуги. Темпы роста заработных плат значительно ниже темпов роста цен на продукты и услуги, которые потребляют люди. Получается, даже зарабатывая больше, ты можешь позволить себе меньше, — объясняет Ляндау. — Чего уж говорить про цены на недвижимость, которые постоянно растут и, с учетом ставок по ипотеке, ты фактически попадаешь в «кредитное рабство» к банку.



Одной из причин низкой производительности труда, о которой говорит Набиуллина, эксперт называет нежелание людей развиваться и осваивать новые профессии. Однако люди не готовы учиться не от лени, а из-за того, что вынуждены всё время тратить на зарабатывание денег.

— Многие готовы уделять работе максимум 8 часов в день и ни минутой больше. Есть реальные примеры, когда в регионах заводы могут выполнять больше заказов и есть спрос, но не хватает сотрудников. Руководитель готов оплачивать дополнительно переработку или оговорить сдельный формат работы, но сотрудники отказываются: говорят, что их всё устраивает. При этом их заработные платы составляют 60–70 тысяч рублей. Но при этом находят время сидеть и критиковать тех, у кого что-то получается. Отсюда и социальное неравенство, — размышляет профессор Ляндау. — Конечно, есть бесперспективные деревни, где человеку тяжело найти какие-то возможности, и эту проблему нужно решать через различные социальные лифты. Но в регионах много городов с развитой инфраструктурой и возможностями для обучения и развития. Другое дело, что не все хотят этим пользоваться, это же надо лишний раз напрягаться.



Одной из мишеней экономических неурядиц последних лет оказался средний класс, подтверждает эксперт. Именно товары, потребителями которых мог быть средний класс, подорожали больше всего, говорит Ляндау.

— Смотрите на примере автомобилей. В 2017 году за 3 миллиона рублей можно было купить неплохой немецкий автомобиль хорошего качества. Сейчас за эти деньги можно купить только самый дешевый китайский. А те машины, которые раньше стоили в районе 3 миллионов, уже стоят минимум 8 миллионов рублей. Получается, что средний класс стал значительно беднее и не может уже при тех же доходах потреблять те же товары, так же путешествовать, — говорит Ляндау.

Наследие 90-х Причину нынешнего разрыва директор по связи с общественностью финансово-технологической компании Only Bank Максим Ильгов предлагает искать в прошлом.

— Процесс экономического перехода в России с начала девяностых открыл перед страной путь к рыночной экономике и приватизации государственных предприятий. Этот этап стал катализатором для создания новой социально-экономической динамики, в результате которой возникло значительное количество сверхбогатых индивидов.



Однако вместе с ростом числа миллиардеров увеличился и социальный разрыв между богатыми и бедными. По данным Росстата, десятая часть самых богатых россиян контролирует более 30% всех доходов страны, в то время как десятая часть самых бедных населения располагает менее чем 2%, — говорит аналитик. — И это неравенство подчеркивает ограниченный доступ к социальным лифтам для значительной части населения и указывает на проблемы в распределении экономических возможностей.

А вот Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» группы компаний CMS, предлагает взглянуть на зарубежный опыт. Тем более что проблемы расслоения общества характерны для очень многих — внешне благополучных — стран. Коэффициент Джини намного выше российского, скажем, в США, Аргентине, Турции и даже Израиле.

— Процессы расслоения общества по социальным и экономическим аспектам обусловлены рядом факторов, присущих всем странам мира, — объясняет Переславский. — Первые два аспекта включают в себя неравномерное распределение естественных ресурсов и коррупция.



Следующими двумя аспектами расслоения я бы обозначил ограничение конкуренции и, соответственно, монополизацию во многих сферах экономики и неравенство возможностей, например, в образовании. Особенно остро этот разрыв в России виден между столицами и глубинкой.



И последним аспектом выделил бы неравномерное налогообложение и наличие налоговых лазеек.

Переславский говорит, что долгожданное введение прогрессивного налогообложения в России способствует уменьшению социального и экономического разрыва между бедными и богатыми.



А вы стали жить богаче за последние годы? Да. И намного Чуть-чуть попроще стало Нет, всё как прежде Стало только хуже