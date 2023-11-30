За год в Петербурге больше всего число вакансий выросло у таксистов, а зарплаты — у курьеров

Осенью 2023 года в Петербурге наиболее востребованными специалистами на рынке труда оказались таксисты — количество вакансий в этой сфере выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. По данным «Авито.Работы», на втором месте — сферы курьерской доставки и управления персоналом, где число вакансий увеличилось втрое, чуть меньше — в банковской сфере и логистике.

Что касается зарплат, то больше всего в Петербурге они по сравнению с прошлым годом выросли в сфере курьерской доставки — на 22%, а также в сфере маркетинга, рекламы и PR — на 20%. На 19% больше стали платить работникам сферы строительства, на 18% — юристам, на 17% выросла оплата труда в сфере продаж, общепита и туризма. Замыкает десятку сфера ЖКХ и эксплуатации с ростом на 11%.



Как отмечают аналитики, половина жителей Петербурга хотя бы раз искала работу за последний год, 19% делали это 2–3 раза за год, а 12% — еще чаще.



— Безработица в Петербурге одна из самых низких по стране и составляет 1,5%, — рассказала Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито.Работы». — Работодатели конкурируют за соискателей, людей находить сейчас все сложнее. В целом Санкт-Петербург находится на втором месте рейтинга самых успешных регионов по рынку труда. Более того, 53% жителей Санкт-Петербурга во время нашего недавнего опроса заявили, что счастливы на своем рабочем месте, — это четвертое место по стране после Омска, Екатеринбурга и Волгограда. Самые довольные своей работой россияне трудятся в индустриях красоты и спорта (63%), искусства и развлечений (57%), а также в сфере IT (53%).



Уровень конкуренции за кадры, динамику зарплат и ожиданий соискателей и работодателей аналитики оценивали с помощью Индекса рынка труда, разработанного на основе пяти критериев. Из десяти баллов индекса чем ближе к единице, тем сложнее работодателям найти специалистов, тем больше кадровый дефицит, и наоборот — близость к 10 баллам говорит о рынке работодателя и перевесе числа резюме над числом вакансий.

Так, в Петербурге самый напряженный на текущий момент сектор — это курьерская доставка с индексом 2,1. Здесь высокая конкуренция за работников и высокие зарплаты — в среднем 90 тысяч рублей, а в пиковые сезоны и праздники еще выше. Достаточно большой рост конкуренции за кадры исследователи отмечают на производстве и в сельском хозяйстве. Как следствие — серьезный рост и заработных плат, в среднем порядка 120 тысяч.



— При этом сам популярный график на производстве — вахта, что свидетельствует о том, что, по сути, Санкт-Петербург уже не является основным поставщиком персонала на производственные позиции, — говорит Дмитрий Пучков, директор по развитию «Авито.Работы». — Людей банально не хватает, и работодатели стремятся привлечь их из регионов.

Для примера эксперт привел вакансию токаря, где ситуацию можно назвать удручающей для работодателей — индекс 4,1.

— Здесь кандидатов сильно не хватает. Динамика зарплаты за год — практически плюс 40%, до 150 тысяч рублей, при работе вахтовым методом. Без вахты зарплата токаря может быть на 50 тысяч меньше. Похожая ситуация со сварщиками.



В сфере искусства и развлечений ситуация обратная — тут индекс составил 8,1, а зарплаты выросли всего на 2% — кандидатов больше, чем вакансий.

