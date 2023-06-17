«Сколково» предложило поддержать грантами клинические исследования лекарств — это ускорит импортозамещение в фармацевтике

Импортозамещение лекарств требует финансовой поддержки, в том числе на ранней стадии доклинических и клинических исследований. Оказать таким проектам грантовую поддержку предложила и. о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Камила Зарубина.

Фото: пресс-служба Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





Выступая на сессии ПМЭФ «Формируя спрос и предложение: курс на инновационное развитие фармацевтической отрасли в России», она отметила, что количество проектов, которые находятся на стадии клинических исследований, сократилось, а многие не могут завершить доклиническую стадию исследований из-за нехватки финансирования.

«Разработчики вынуждены сами искать финансирование у игроков рынка, но коммерческие организации редко идут на такой риск, — добавила Камила Зарубина. — В результате возникает "долина смерти" стартапов, которые так и остаются местечковыми научными проектами или уходят "в стол", хотя имеют потенциал. В связи с этим мы предлагаем восстановить грантовую поддержку для проектов на стадии доклинических и клинических исследований фазы I-II по направлениям, которые будут согласованы с регулятором и фармацевтической отраслью».

От импортозамещения лекарств зависит доступность медицинской помощи для россиян, но сегодня особенности законодательной базы не всегда позволяют на ранних этапах разработки лекарственных препаратов использовать существующие механизмы. Гранты не должны носить массовый характер: в условиях дефицита бюджета требуется тщательный отбор наиболее перспективных разработок, этим должны заниматься вместе отраслевые компании и регулятор. На сессии обсудили также увеличение объема производства собственных лекарственных средств, стимулирование вывода на рынок отечественных инновационных препаратов и ускорение вывода их на рынок.

«Сегодня у нас есть два крупнейших иностранных партнера — это Индия и Китай. Они поставляют нам примерно 80 % субстанции. Поэтому один из актуальных вопросов — необходимость производить импортозамещение по полному циклу», — отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.



«На мой взгляд, сегодня созданы те регуляторные рамки, которые позволили стабилизировать ситуацию и создать четкие ясные правила игры для развития в новых реалиях, — подчеркнул замминистра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев. — И, конечно, они будут непрерывно совершенствоваться, ведь перед нами стоит задача соблюсти баланс между управлением рисками и непрерывностью развития отрасли».