Пушистая двоечница: какие породы кошек считаются самыми глупыми (по мнению человека)

Этот взгляд как бы говорит: «Ты кого глупым назвал, кожаный?» Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться





Классификация животных на глупых и умных довольно условная. Даже людей поделить на эти категории чрезвычайно сложно. А у вашей киски вообще может быть другое мнение на этот счет, просто она его не высказывает и статью про это написать не может (когтями сложновато печатать). Наши коллеги из Wday.ru узнали, какие кошки хуже остальных поддаются обучению. Скажем сразу — здесь не учитываются индивидуальные умственные способности конкретно вашего питомца — речь в материале идет об усредненном варианте.



Каждая порода кошек обладает своим уникальным характером. У специалистов существует несколько критериев, по которым принято судить об интеллекте животного. Уровень социализации — как питомец взаимодействует с человеком и другими животными в доме; память, запоминание кличек и голосов хозяев;

обучаемость домашнего любимца, насколько быстро питомец запоминает определенные команды. Нельзя назвать сообразительными, например, персидских кошек. Хотя у любителей домашних животных эта порода чрезвычайно популярна. Они спокойны и дружелюбны, лояльно относятся к детям и другим питомцам. Представители этой породы, как правило, выбирают себе одного хозяина и преданно следуют за ним. Однако такого питомца сложно обучить даже самым простым приемам. Персидские кошки от природы обладают феноменальной ленью (возможно, причина именно в этом).

Экзотическая короткошерстная кошка тоже не отличается способностью к обучению. Эта порода — результат скрещивания американских короткошерстных и персидских кошек. В связи с этим экзотическая короткошерстная переняла некоторые черты характера персов. Из плюсов — представители этой породы очень ласковые и спокойные. Однако с обучением котенка могут возникать некоторые сложности. Ему будет необходимо постоянное внимание. Есть еще один плюс — за шерстью ухаживать особо не придется. Американская короткошерстная кошка в отличие от двух предыдущих легко усваивает базовые команды, но более сложные приемы даются ей с трудом. Ее еще называют курцхаара. Такие питомцы обладают квадратной мордочкой, выразительными глазами и густой шерстью. Из плюсов — покладистый характер и лояльное отношение к детям.

Кошку породы девон-рекс также сложно будет обучить командам. Дело в том, что представители этой породы очень любопытны, поэтому часто залезают в самые отдаленные уголки дома. Простое слово «нельзя» на них не подействует. Из интересных особенностей — девон обладает собачьим характером. Любимец очень предан своему хозяину и плохо переносит разлуку. Есть мнение, что кошка отказывается выполнять команды не из-за глупости, а потому, что считает себя выше этих собачьих ужимок и прыжков. Кошатники и собачники много лет спорят, кто же умнее. Но у наших питомцев на этот счет совсем другое мнение.

«По мнению кошек, люди — глупые существа» Коты — одни из самых распространенных домашних животных. Несмотря на долгую историю общения с человеком, они во многом остаются непонятными для своих хозяев. Чтобы найти ответы на популярные вопросы об этих домашних любимцах, редакция НГС поговорила с Еленой Клюсовец — зоопсихологом, фелинологом и автором книги «На одном языке с кошкой». — Кто умнее — кошки или собаки?

— Было исследование, с помощью которого ученые хотели это понять. Оно показало, что в каких-то вещах умнее собаки, а в каких-то — кошки. Нет универсального ответа. Это вполне оправданно, потому что органы чувств у них развиваются по-разному.



— Действительно ли кот привязывается не к хозяину, а к месту, где его кормят? То есть запоминает, где человек дает ему еду, и выражает свои чувства, но они адресованы не хозяину, а именно еде.

— Такой вывод изначально неверный. Конечно, коты, в хорошем смысле слова, ретрограды. Это питомцы, которые любят, чтобы всё было стабильно. Что касается того, привязаны ли коты к людям, — да, привязаны. Просто при сравнении с теми же собаками проявление привязанности выражается несколько иначе. Если мы возвращаемся после долгого отпуска, то собака бежит, прыгает, виляет хвостом. Они — экстраверты, эмоции направлены наружу. С котами другая история. Когда мы возвращаемся, кот чаще всего просто выйдет, посмотрит, развернется и начнет точить когти. И люди обижаются, что кот не подошел, не обнялся и не облизался. Но если мы посмотрим глазами кошки, то поймем, что точением когтей она как раз выражает радость.



Или бывает, что человек заходит, а кошка начинает тереться боком о ноги. Это тоже ее радость, просто не такая активная. Поэтому кажется, что животное не заинтересовано. Чаще всего потом такие коты проявляют чрезмерное внимание, мурчание, делают массаж лапками, когда хозяин уже идет спать. Свою скуку кот показывает в этот момент. Дело в разных приемах передачи информации у разных типов животных.

— Бывает, что коты не просто игнорируют хозяина после разлуки, а демонстративно отворачиваются и показывают свою обиду.

— Начнем с того, что котики не обижаются. Обида — это достаточно сложное чувство, которое проявляют более высокоразвитые существа. К кошкам это не относится, их мозг не настолько сложен. Человек неправильно трактует то, что они отворачиваются.

Если мы понаблюдаем за котиками, которые живут друг с другом, то заметим, что они поворачиваются друг к другу попами и начинают их обнюхивать. Рядом с анальным отверстием у них есть железы, которые выделяют феромоны. Они несут огромное количество информации о данной кошке. Грубо говоря, это «паспорт» животного. Феромоны указывают на возраст кота, пол, готовность к спариванию, состояние здоровья. И когда после долгой разлуки животное встречает хозяина и поворачивается к нему спиной, это значит, что оно делится информацией о себе. Но мы трактуем это как то, что кот на нас обижается.



— Как коты проявляют свою любовь и привязанность?

— Начнем с того, что они тоже умеют целоваться. Но делают это необычным способом. Это называется «кошачий поцелуй». Чтобы это увидеть, нужно сделать следующее: смотрите на кота чуть искоса с расстояния в полметра-метр и начинайте медленно моргать. И тогда вы заметите, что он делает то же самое. Это значит, что кошка шлет свой «поцелуй», показывает, что довольна, и выражает благодарность. Еще можно получить такой «поцелуй», если говорить кошке приятные слова. Для этого нужно произносить их низким голосом. Она тоже будет щуриться и посылать вам «поцелуйчики».

Еще кошки проявляют любовь, когда трутся о человека, это очень важно для них. Это показатель доверия, ведь животное готово смешивать запах хозяина со своим, становиться единым целым, семьей.



Показателем доверия служит то, что кошка может лежать при человеке на спине животом кверху, так как это одно из самых уязвимых мест у питомца. Ошибка, которую в таких случаях допускают люди, — начинают протягивать свои руки, пытаются жамкать это пузо. Лучше этого не делать, а просто наслаждаться тем, что животное уверено в том, что вы не будете его беспокоить.

— Почему кошки воруют еду даже тогда, когда у них достаточно корма?

— Чтобы ответить на вопрос, нужно понимать вводные составляющие. Например, ко мне обращались люди, которые взяли с улицы трехмесячного котенка. У него в миске всегда была еда, но он всё равно воровал. Чаще всего это происходит из-за того, что у таких животных не было сытой жизни. Им всегда нужно было ее добывать. Поэтому в подкорке сохранилась информация о том, что пока корм есть — надо брать. Может быть и такое, что коту дают натуральный корм, но его меньше, чем требуется. Бывает, что у животного есть интерес именно к воровству. Ему скучно, делать нечего, а на столе есть то, чем можно поиграть и вдобавок привлечь внимание хозяина. В каждой семье мы будем видеть разные причины такого поведения.



— У кошек иногда бывают проблемы с лотком. Почему, даже если в нем чистый наполнитель, животные ходят мимо?

— Случаев очень много. Иногда мы начинаем разбираться, и оказывается, например, что лоток чистый, но наполнителя очень мало. Или наполнитель просто не подходит конкретному животному. Тот же силикагелевый — удобный и прекрасно убирает запах, но у некоторых производителей острые края гранул. Тогда котам больно на них наступать. Еще нюанс — если котик ходит рядом с лотком, то это говорит о том, что его устраивает место, но сам лоток или его содержимое — нет. Нужно разбираться с этим. А если кот начинает ходить совсем в другое место — например, на кровать или диван, это другая история. Тут нужно понять, почему мягкая кровать лучше лотка. Это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому стоит обратиться к ветеринару. Особенно если раньше животное постоянно пользовалось лотком, а потом прекратило.