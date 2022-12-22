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    Книги

    Лауреатами «Просветителя» стали авторы книг о косатках и средневековой иконографии

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    Премия «Просветитель» назвала лучшие научно-популярные книги 2022 года. Церемония награждения прошла на трех площадках — в Берлине, Тель-Авиве и Москве — а также онлайн. Лауреаты во всех номинациях получат по 10 тысяч евро.

    Жюри выбрало пятерых победителей. В номинации «Естественные науки» выиграла Ольга Филатова и ее работа «Облачно, возможно косатки», в номинации «Гуманитарные науки» — Михаил Майзульс и «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии». Премию «Просветитель. Перевод» вручили за книги «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» Дуга Макдугалла и «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели» Дугласа Смита о голоде 1920-х и о том, как Американская администрация помощи накормила более десяти миллионов человек. Специальную награду «ПолитПросвет» получила Евгения Лёзина с работой «ХX век: проработка прошлого. Практики переходного правосудия и политика памяти в бывших диктатурах. Германия, Россия, страны Центральной и Восточной Европы».

    Победителей этого года впервые в истории книжных премий наградили цифровым активом NFT.

    В этом году премия «Просветитель» проводится в 15-й раз. В финал этого года вышли книги об эволюции человека, иммунитете, косатках, лингвистах и русском интернете.

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