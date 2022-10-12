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    За главную нон-фикшен премию России сразятся книги о лингвистах, купчихах и косатках

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    В среду, 12 октября, жюри премии «Просветитель» огласило шорт-листы в номинациях «Естественные и точные науки» и «Гуманитарные науки». Также стало известно, кто сразится за премию «Просветитель. Перевод».

    Из книг, посвященных естественным и точным наукам, выбрали «Невидимого стража» Марии Кондратовой — о том, как иммунитет защищает нас от внешних и внутренних угроз, и третий том «Эволюции человека» Александра Маркова и Елены Наймарк, посвященный костям, генам и культуре. Кроме того, за победу сразится работа Алексея Семихатова «Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей» и Ольги Филатовой «Облачно, возможны косатки» о животных, близких нам по интеллекту и социальности.

    В гуманитарной номинации внимание жюри привлекли «Лингвисты, пришедшие с холода» Марии Бурас о структуралистах, из теорий которых выросли такие дисциплины, как математическая лингвистика и семиотика. Также эксперты отметили книгу «Археология русского интернета. Телепатия, телемосты и другие техноутопии холодной войны» Натальи Конрадовой, «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии» Михаила Майзульса и «Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века» Галины Ульяновой.

    В этом году премия «Просветитель» проводится в 15-й раз. Жюри основного конкурса возглавляет писатель Александр Архангельский, вместе с ним работают прошлогодние лауреаты «Просветителя» профессор СПбГУ биолог Максим Винарский и филолог Николай Эппле, а также издатель N+1 Андрей Коняев и астрофизик Сергей Попов.

    В номинации «Естественные и гуманитарные науки» премии «Просветитель. Перевод» в финал вышли книги «Краткая история цифровизации» Мартина Буркхардта (перевод с немецкого Николая Андреева), «Зачем нужна геология. Краткая история прошлого и будущего нашей планеты» Дуга Макдугалла (перевод с английского Евгения Поникарова), «Остались одни. Единственный вид людей на земле» Криса Стрингера (перевод с английского Елены Наймарк) и «Живое и неживое. В поисках определения жизни» Карла Циммера (перевод с английского Марии Елифёровой).

    Во второй номинации, «Гуманитарные науки», сформирован следующий список финалистов: «Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации» Майкла Ко (перевод с английского Дмитрия Беляева), «Ориентализм» Эдварда Саида (перевод с английского Катарины Лопаткиной), «Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели» Дугласа Смита (перевод с английского Евгении Фоменко), «Старшая сестра, Младшая сестра, Красная сестра: три женщины в сердце Китая XX века» Юн Чжан (перевод с английского Ульяны Сапциной).

    В жюри «Просветителя. Перевод», который в 2022 году проводится в третий раз, вошли доктор физико-математических наук, ведущий программы «Вопрос науки» Алексей Семихатов, автор блога о научно-популярных книгах Prometa.pro Екатерина Аксенова и филолог Виктор Сонькин.

    Финал премии состоится 22 декабря. Лауреаты всех номинаций получат по 10 тысяч евро.

    Отметим, премию «Просветитель» основал популяризатор нон-фикшен литературы Дмитрий Зимин. Он скончался в конце прошлого года. Организацией «Просветителя» долгое время занимался фонд Зимина «Династия»*, в 2015 году признанный иностранным агентом и вскоре после этого закрытый. Его правопреемником стал фонд Zimin Foundation, в работе которого принимает участие сын Дмитрия Зимина Борис*, в сентябре этого года его внесли в список иноагентов-физлиц.

    * Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

    ** Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

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