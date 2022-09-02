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    Минюст признал иноагентами Михаила Шаца*, Андрея Макаревича* и Юлию Галямину*

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    Актёр Михаил Шац*, политик Юлия Галямина* и ещё четыре человека и одно юрлицо включены в реестр СМИ-иноагентов. Это следует из обновлений в перечне Минюста на 2 сентября. В списке физлиц-иноагентов появился Андрей Макаревич*.

    В перечень также включены политолог Сергей Медведев*, философ Кирилл Мартынов*, журналист Сергей Лойко*, Кирилл Федоров* и ООО «Новости»*. В списке физлиц, помимо Макаревича*, значатся телеведущий Дмитрий Гордон*, журналист Катерина Гордеева*, юрист Иван Жданов*, предприниматель Борис Зимин* и политолог Федор Крашенинников*.

    * Признаны Минюстом РФ физлицами-иноагентами

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