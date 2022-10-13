Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре разрешили ЛГБТ-болельщикам ходить за руки во время турнира и демонстрировать радужные флаги. Об этом 13 октября пишет Sky News со ссылкой на генерального директора оргкомитета турнира Нассера Аль-Хатера.

«Все, о чем мы просим, — это чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда. Этим людям не о чем беспокоиться», — сказал Аль-Хатер.

Также он прокомментировал возможность проведения акции OneLove во время турнира. Ожидается, что капитаны сборных Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса намерены носить повязку с такой надписью в знак протеста против всех видов дискриминации. «Этим занимается ФИФА. Насколько я понимаю, ведутся дискуссии о различных политических посланиях, которые будут представлены. Это спортивный турнир, посещая который люди хотят получать удовольствие. Я считаю, что превращать его в платформу для политических заявлений — это неправильно для спорта», — заявил Нассер Аль-Хатер.