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    Катар разрешил ЛГБТ-фанатам показывать радужные флаги на чемпионате мира

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    Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре разрешили ЛГБТ-болельщикам ходить за руки во время турнира и демонстрировать радужные флаги. Об этом 13 октября пишет Sky News со ссылкой на генерального директора оргкомитета турнира Нассера Аль-Хатера.

    «Все, о чем мы просим, — это чтобы люди уважительно относились к культуре. В конце концов, мы рады всем, кто не делает ничего, что причиняет вред другим людям, не разрушает общественную собственность, ведет себя, не причиняя вреда. Этим людям не о чем беспокоиться», — сказал Аль-Хатер.

    Также он прокомментировал возможность проведения акции OneLove во время турнира. Ожидается, что капитаны сборных Англии, Нидерландов, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса намерены носить повязку с такой надписью в знак протеста против всех видов дискриминации.

    «Этим занимается ФИФА. Насколько я понимаю, ведутся дискуссии о различных политических посланиях, которые будут представлены. Это спортивный турнир, посещая который люди хотят получать удовольствие. Я считаю, что превращать его в платформу для политических заявлений — это неправильно для спорта», — заявил Нассер Аль-Хатер.

    Ранее власти Катара приняли решение максимально облегчить условия въезда для иностранных туристов в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

    Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдёт финальная часть ЧМ-2022. Сборная России по футболу для участия в турнире должна была играть в стыковых матчах, однако из-за начала боевых действий на Украине её от соревнований отстранили. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

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