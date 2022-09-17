«Зенит» назвал состав на матч с «Динамо»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 10-го тура чемпионата РПЛ против «Динамо». Встреча пройдет в Москве 17 сентября.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Родригао, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Малком, Иван Сергеев.
Запасные игроки: Георгий Королёв, Иван, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.