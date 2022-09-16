Секретные документы и оценка действий европейских стран. Что известно об иске по признанию блокады Ленинграда геноцидом

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге прошло первое заседание по иску прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа. Суду предстоит исследователь 59 томов материалов, выслушать свидетельства ленинградцев, переживших блокаду, мнения учёных-историков, дать правовую оценку действиям не только немецкой армии, но и других европейских стран. Вопросы уголовного преследования в рамках процесса не рассматриваются, однако вынесенное решение может дать зеленый свет для будущей работы следственных органов.



Первое заседание в Городском суде Петербурга носило технический характер и длилось около 20 минут. Однако его посетили около 20 журналистов, сам автор иска — прокурор Петербурга Виктор Мельник — на заседание не явился.

Представители прокуратуры попросили приобщить к материалам ещё 14 томов документов, ранее говорилось, что в деле 45 томов. Так, в суде собираются рассмотреть материалы уголовного дела о геноциде народов СССР, которое находится в производстве Следственного комитета. 8 сентября СК отчитался о собранной доказательной базе. В ведомстве пришли к выводу, что блокада — не военная необходимость для дальнейшей оккупации, а «план уничтожения голодом». В качестве аргументов следователи вспоминают бомбежки Бадаевских складов и Дороги жизни.



Правовую оценку в ходе процесса дадут не только действиям военных Германии, Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, но и добровольцев.

В иске прокурор ссылается на суждения доктора исторических наук, профессора Бориса Ковалева о том, что в блокаде Ленинграда принимали участие граждане Бельгии (Добровольческий легион «Фландрия»), Испании («Голубая дивизия»), Нидерландов (Добровольческий легион «Нидерланды»), Норвегии («Норвежский легион»). Также упоминается отряд 12-й итальянской флотилии, который принимал участие в боевых действиях на Ладожском озере, чтобы не допустить прорыва блокады. Прокуроры изучили и дневник Тани Савичевой, очерки жителей блокированного Ленинграда о «хлебных очередях» и «железных дождях».



В качестве специалистов в суд пригласят одного из ведущих исследователей истории блокады Ленинграда Никиту Ломагина, доктора наук, специалиста по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны Бориса Ковалева, директора Военного музея Карельского перешейка Баира Иринчеева, заведующего отделом музейных исследований ГМЗ «Петергоф» доктора исторических наук Павла Петрова, заведующего кафедрой истории Нового и Новейшего времени СПбГУ Владимира Барышникова.

«Мы полагаем, что специалисты смогут подтвердить факты на основании изученных ими документов, в том числе на иностранных языках, которые подтверждают намерения нацистского командования на полное истребление советского народа», — заявил представитель прокуратуры в суде.



В качестве свидетелей в суде допросят жителей блокадного Ленинграда: 88-летнюю Светлану Зубкову, 84-летнюю Надежду Кузьмину, 93-летнюю Нину Сигал и других. Представитель прокуратуры отметил, что, несмотря на почетный возраст, горожане смогут лично присутствовать на заседаниях. От них получено согласие.

Также, по данным «Фонтанки», в материалах содержатся три тома документов с пометкой «совершенно секретно». Рассматривать их смогут только участники процесса с первой формой допуска к государственной тайне. Заседание будет проходить в закрытом режиме в специально отведённом помещении Городского суда.



Подробно аргументы в пользу своей позиции представители прокуратуры изложат на заседании 3 октября. Однако интригу приоткрыл прокурор Петербурга Виктор Мельник. За день до первого заседания он заявил, что собранные доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем зафиксировано официальной статистикой.



«На суде впервые будет представлен актуальный расчет ущерба, причиненного городу нацистами и их пособниками, а также приведены доказательства участия в блокаде представителей иных государств, — отметил он. — Вопросы уголовного преследования в рамках настоящего дела не рассматриваются. Вместе с тем вынесенное по делу решение будет иметь юридическое значение для дальнейшей работы, в том числе следственных органов. Относительно вопроса о военных преступниках могу отметить, что проведенная работа позволила доказать факты участия в блокаде Ленинграда не только немецкой армии, но и целых вооруженных формирований и отдельных представителей иных европейских государств. Данному факту ранее посвящались лишь отдельные исследования историков, однако он никогда не подвергался юридической оценке. На грядущем процессе это будет сделано впервые».



Как отмечал в интервью «Фонтанке» историк Никита Ломагин, правовая оценка блокаде Ленинграда не была дана во время Нюрнбергского процесса: «Юридической оценки не было до сих пор. И в этом смысле такая оценка, конечно же, нужна. Для того, чтобы все прекрасно понимали, что произошло. Последствия длительного голода, кстати, оказали воздействие не только на тех, кто пережил голод, но и на их детей и внуков. Это все актуально и сейчас, — отмечал он. — Это юридическая оценка, но она наверняка имеет и политический смысл. Дальше мы можем ожидать каких-то других действий надзорного ведомства и государственной власти по тому, что будет вытекать из решения судебной инстанции».

Справка:

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой в город доставляли продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.



Впервые убийства советских граждан во время Великой Отечественной войны признали геноцидом в 2020 году. В Солецкий суд Новгородской области тогда тоже обратилась прокуратура. Представитель ведомства попросил признать геноцидом массовый расстрел мирных жителей у деревни Жестяная Горка: в период с 1942-го по 1944 год там убили несколько тысяч человек.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

