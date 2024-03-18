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    ТАСС: Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

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    Россия потребовала от ФРГ официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту, с которой ознакомилось агентство.

    В обращении сказано, что РФ констатирует «противоречивый характер» подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности.

    «Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — цитирует ТАСС текст документа.

    Напомним, 27 января президент России Владимир Путин во время церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма.

    «Решение нацистов — истребить целый город. Более миллиона ленинградцев, подчеркну, именно мирных жителей, стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов, бомбёжек», — сказал тогда Путин.

    Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов назвал новые данные по количеству погибших во время блокады — 1 миллион 384 тысячи жителей города и области.

    В годовщину прорыва блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище была открыта мемориальная плита, на которой сказано, что за 872 дня блокады в Ленинграде погибло более 1 миллиона человек.

    Сама плита сообщает, что блокада признана геноцидом многонационального советского народа. «Фонтанка» рассказывала, как суд принимал это решение: в материалах была зафиксирована цифра в 1 093 842 погибших, но звучало предположение, что и это не окончательные данные, а жертв может оказаться и более 1,2 миллиона человек.

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