ТАСС: Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

Россия потребовала от ФРГ официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту, с которой ознакомилось агентство.
В обращении сказано, что РФ констатирует «противоречивый характер» подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности.
«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — цитирует ТАСС текст документа.
Напомним, 27 января президент России Владимир Путин во время церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма.
«Решение нацистов — истребить целый город. Более миллиона ленинградцев, подчеркну, именно мирных жителей, стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов, бомбёжек», — сказал тогда Путин.
Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов назвал новые данные по количеству погибших во время блокады — 1 миллион 384 тысячи жителей города и области.
В годовщину прорыва блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище была открыта мемориальная плита, на которой сказано, что за 872 дня блокады в Ленинграде погибло более 1 миллиона человек.
Сама плита сообщает, что блокада признана геноцидом многонационального советского народа. «Фонтанка» рассказывала, как суд принимал это решение: в материалах была зафиксирована цифра в 1 093 842 погибших, но звучало предположение, что и это не окончательные данные, а жертв может оказаться и более 1,2 миллиона человек.