ТАСС: Россия потребовала от Германии признать геноцидом блокаду Ленинграда

Россия потребовала от ФРГ официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту, с которой ознакомилось агентство.



В обращении сказано, что РФ констатирует «противоречивый характер» подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности.

«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны. Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — цитирует ТАСС текст документа.

