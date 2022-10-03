«Война на уничтожение». В суде рассматривают, как немецкое командование планировало истребить ленинградцев

Ленинград. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков. Фото: Павел Федотов / Фотохроника ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Немецкое командование намеренно использовало голод как инструмент борьбы с населением Ленинграда. Блокада — не военная необходимость, а осознанный выбор, направленный на массовую гибель мирных граждан. Эти тезисы начали рассматривать в Городском суде Петербурга, куда поступил иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

На второе заседание в Городской суд Петербурга пришли не только журналисты, но и волонтёры Победы. Девушки в синих куртках с георгиевскими ленточками явно скучали перед началом заседания. Парни в гражданском нашли чем себя занять — резались в игрушки на телефонах. Студентки из университета прокуратуры (естественно, с идеальным макияжем и сдержанным декольте) обсуждали практику самобичевания, потом перешли к более насущным вопросам — как сфотографироваться с прокурором Петербурга. С его выступления началось рассмотрение материалов по существу.



Виктор Мельник напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса не рассматривали блокаду Ленинграда как отдельное явление, этим событиям не дали правовую оценку. Теперь задача надзорного ведомства — доказать в суде, что «целью нацистских оккупационных войск являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей». Прокурор ссылался на документы вермахта. Так, 28 августа 1941 года командование армий «Север» получило указание окружить Ленинград кольцом. «После подавления сил ПВО и истребительной авиации противника подлежат разрушению водопровод, склады и электростанции, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия…» — говорится в документе.



В прокуратуре подсчитали ущерб от блокады, он составил https://www.fontanka.ru/2022/10/03/71704304/ более 35 трлн рублей. В этот период погибли более миллиона ленинградцев, заявил прокурор Виктор Мельник. Данные были получены методом демографических подсчетов. На начало блокады в городе проживало 2,4 млн человек, — к концу более 550 тысяч человек. Таким образом, численность сократилась на 1,8 млн человек, из них 922 тысячи были эвакуированы.

Смертность составила не менее 963 тысяч человек, к этому числу также прибавили тех, кто погиб во время эвакуации. В материалах, которые рассматривает суд, зафиксирована цифра 1 093 842 погибших. По мнению историков, это не окончательные данные. Жертв может быть и более 1,2 млн. Но, чтобы официально их подтвердить, необходимо проводить дополнительные исследования.



В качестве свидетеля суд допросил 93-летнюю Нину Сигал. По состоянию здоровья ей разрешили свидетельствовать, сидя за столом. «Я никогда не рассказываю о себе, когда говорю со школьниками и молодежью. Рассказываю только об обороне города. Это трудно говорить, понимаете?» — заявила Нина Васильевна.

«Я буду задавать вопросы», — предложила судья.

Когда началась блокада, Нине Васильевне было 12 лет, её мама практически домой не приходила, девочке пришлось самой научиться топить буржуйку и справляться с дровами. Нина Васильевна рассказала о своей жизни на Васильевском острове, как в соседние дома попадали снаряды, как затыкала дыру в окне одеялом, делила кусочек хлеба на три части, каждую из них тщательно упаковывала, чтобы не соблазниться и не съесть досрочно.



«В 12 лет я не знала, как сварить кашу или суп. Мама приходила очень редко, иногда она вбегала не раздеваясь, давала совет и тут же уходила. Но все же я приспособилась, — сказала Нина Васильевна. — Дурандовые конфеты — это было здорово, потому что их можно было тонко-тонко нарезать. И кипяток — это здорово».



Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Нина Васильевна часто сбивалась. Воспоминания как будто опережали её, она их выхватывала в произвольном порядке. «Зачем она это рассказывает?» — шепнула на ухо подруге блондинка в куртке волонтёра Победы. Шёл второй час заседания. На задних рядах зашуршали оберткой шоколадки.



Зал Нина Васильевна покинула с фразой: «Это рассказать просто невозможно».

Следующим выступил историк Никита Ломагин. В его книге «В тисках голода...» собраны документы, посвященные плану немецкого командования в отношении Ленинграда и его реализации. Ломагин пришёл к выводу, что целью немецких войск было «уничтожение населения Ленинграда независимо от возраста, пола, партийной принадлежности».



«Приказы зачитывались перед строем, и все военнослужащие были в курсе того, что они здесь делают», — отметил он.



Ломагин добавил, что в течение 900 блокадных суток 600 дней велись артиллерийские обстрелы, на город было сброшено более 100 тысяч осколочно-фугасных и зажигательных бомб.



Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Германии в 2002 году вышел сборник документов «Преступления вермахта». «Там приведены факсимильные копии документов, свидетельствующие о том, что война против ленинградского населения была войной на уничтожение. Приведены и приказы, эти приказы исполнялись», — отметил Ломагин. Также немецкий историк Йорг Ганценмюллер выпустил книгу о блокаде Ленинграда, в которой действия немецких войск в отношении населения квалифицированы как акт геноцида.

Следующее заседание назначено на 11 октября.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

