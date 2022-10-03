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    «Война на уничтожение». В суде рассматривают, как немецкое командование планировало истребить ленинградцев

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    Ленинград. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков.
    Ленинград. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков.Фото: Павел Федотов / Фотохроника ИТАР-ТАСС
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    Немецкое командование намеренно использовало голод как инструмент борьбы с населением Ленинграда. Блокада — не военная необходимость, а осознанный выбор, направленный на массовую гибель мирных граждан. Эти тезисы начали рассматривать в Городском суде Петербурга, куда поступил иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.

    На второе заседание в Городской суд Петербурга пришли не только журналисты, но и волонтёры Победы. Девушки в синих куртках с георгиевскими ленточками явно скучали перед началом заседания. Парни в гражданском нашли чем себя занять — резались в игрушки на телефонах. Студентки из университета прокуратуры (естественно, с идеальным макияжем и сдержанным декольте) обсуждали практику самобичевания, потом перешли к более насущным вопросам — как сфотографироваться с прокурором Петербурга. С его выступления началось рассмотрение материалов по существу.

    Виктор Мельник напомнил, что в ходе Нюрнбергского процесса не рассматривали блокаду Ленинграда как отдельное явление, этим событиям не дали правовую оценку. Теперь задача надзорного ведомства — доказать в суде, что «целью нацистских оккупационных войск являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей». Прокурор ссылался на документы вермахта. Так, 28 августа 1941 года командование армий «Север» получило указание окружить Ленинград кольцом. «После подавления сил ПВО и истребительной авиации противника подлежат разрушению водопровод, склады и электростанции, которые обеспечивают жизнедеятельность города и его способность к обороне… Любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с применением оружия…» — говорится в документе.

    В прокуратуре подсчитали ущерб от блокады, он составил https://www.fontanka.ru/2022/10/03/71704304/ более 35 трлн рублей. В этот период погибли более миллиона ленинградцев, заявил прокурор Виктор Мельник. Данные были получены методом демографических подсчетов. На начало блокады в городе проживало 2,4 млн человек, — к концу более 550 тысяч человек. Таким образом, численность сократилась на 1,8 млн человек, из них 922 тысячи были эвакуированы.

    Смертность составила не менее 963 тысяч человек, к этому числу также прибавили тех, кто погиб во время эвакуации. В материалах, которые рассматривает суд, зафиксирована цифра 1 093 842 погибших. По мнению историков, это не окончательные данные. Жертв может быть и более 1,2 млн. Но, чтобы официально их подтвердить, необходимо проводить дополнительные исследования.

    В качестве свидетеля суд допросил 93-летнюю Нину Сигал. По состоянию здоровья ей разрешили свидетельствовать, сидя за столом. «Я никогда не рассказываю о себе, когда говорю со школьниками и молодежью. Рассказываю только об обороне города. Это трудно говорить, понимаете?» — заявила Нина Васильевна.

    «Я буду задавать вопросы», — предложила судья.

    Когда началась блокада, Нине Васильевне было 12 лет, её мама практически домой не приходила, девочке пришлось самой научиться топить буржуйку и справляться с дровами. Нина Васильевна рассказала о своей жизни на Васильевском острове, как в соседние дома попадали снаряды, как затыкала дыру в окне одеялом, делила кусочек хлеба на три части, каждую из них тщательно упаковывала, чтобы не соблазниться и не съесть досрочно.

    «В 12 лет я не знала, как сварить кашу или суп. Мама приходила очень редко, иногда она вбегала не раздеваясь, давала совет и тут же уходила. Но все же я приспособилась, — сказала Нина Васильевна. — Дурандовые конфеты — это было здорово, потому что их можно было тонко-тонко нарезать. И кипяток — это здорово».

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    Нина Васильевна часто сбивалась. Воспоминания как будто опережали её, она их выхватывала в произвольном порядке. «Зачем она это рассказывает?» — шепнула на ухо подруге блондинка в куртке волонтёра Победы. Шёл второй час заседания. На задних рядах зашуршали оберткой шоколадки.

    Зал Нина Васильевна покинула с фразой: «Это рассказать просто невозможно».

    Следующим выступил историк Никита Ломагин. В его книге «В тисках голода...» собраны документы, посвященные плану немецкого командования в отношении Ленинграда и его реализации. Ломагин пришёл к выводу, что целью немецких войск было «уничтожение населения Ленинграда независимо от возраста, пола, партийной принадлежности».

    «Приказы зачитывались перед строем, и все военнослужащие были в курсе того, что они здесь делают», — отметил он.

    Ломагин добавил, что в течение 900 блокадных суток 600 дней велись артиллерийские обстрелы, на город было сброшено более 100 тысяч осколочно-фугасных и зажигательных бомб.

    Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

    В Германии в 2002 году вышел сборник документов «Преступления вермахта». «Там приведены факсимильные копии документов, свидетельствующие о том, что война против ленинградского населения была войной на уничтожение. Приведены и приказы, эти приказы исполнялись», — отметил Ломагин. Также немецкий историк Йорг Ганценмюллер выпустил книгу о блокаде Ленинграда, в которой действия немецких войск в отношении населения квалифицированы как акт геноцида.

    Следующее заседание назначено на 11 октября.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Ленинград. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков.
    Ленинград. Бойцы МПВО Ленинграда эвакуируют пострадавших после налета фашистских бомбардировщиков.Фото: Павел Федотов / Фотохроника ИТАР-ТАСС
    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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