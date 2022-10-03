Прокуратура: Ущерб от блокады Ленинграда составил 35 трлн рублей

Актуальный расчет ущерба от блокады Ленинграда составил более 35 трлн рублей по текущему курсу. Об этом заявил прокурор Петербурга Виктор Мельник на заседании Городского суда 3 октября.
Как именно были произведены расчеты, Мельник не уточнил. Он добавил, что в ходе блокады погибло более одного миллиона человек. Прокурор ссылался на документы немецкого командования, в которых говорилось, что капитуляция города невозможна. По его словам, целью оккупационных войск «являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей».
Так, в директиве командования военно-морских сил Германии от 29 сентября 1941 года указано: «…Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта».
Прокуратура просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Суду предстоит исследовать 59 томов материалов, в том числе секретные документы.