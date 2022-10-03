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    Прокуратура: Ущерб от блокады Ленинграда составил 35 трлн рублей

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    Актуальный расчет ущерба от блокады Ленинграда составил более 35 трлн рублей по текущему курсу. Об этом заявил прокурор Петербурга Виктор Мельник на заседании Городского суда 3 октября.

    Как именно были произведены расчеты, Мельник не уточнил. Он добавил, что в ходе блокады погибло более одного миллиона человек. Прокурор ссылался на документы немецкого командования, в которых говорилось, что капитуляция города невозможна. По его словам, целью оккупационных войск «являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей».

    Так, в директиве командования военно-морских сил Германии от 29 сентября 1941 года указано: «…Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта».

    Прокуратура просит признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа. Суду предстоит исследовать 59 томов материалов, в том числе секретные документы.

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