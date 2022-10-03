Прокуратура: Ущерб от блокады Ленинграда составил 35 трлн рублей

Актуальный расчет ущерба от блокады Ленинграда составил более 35 трлн рублей по текущему курсу. Об этом заявил прокурор Петербурга Виктор Мельник на заседании Городского суда 3 октября.



Как именно были произведены расчеты, Мельник не уточнил. Он добавил, что в ходе блокады погибло более одного миллиона человек. Прокурор ссылался на документы немецкого командования, в которых говорилось, что капитуляция города невозможна. По его словам, целью оккупационных войск «являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей».

