«Для Украины само существование России — военное преступление». Знакомый «Фонтанке» адвокат националиста Тордена-Петровского идет к Лаврову

Адвокаты националиста Воислава Тордена, много лет проживавшего в Петербурге под именем Ян Петровский, готовятся просить «международной помощи у министра иностранных дел России Сергея Лаврова». Об этом 19 декабря рассказал «Фонтанке» петербургский адвокат Александр Почуев.

«Мы со своей стороны будем сейчас обращаться к министру [Сергею] Лаврову за оказанием международной помощи по данному вопросу», — рассказал Александр Почуев.

По его словам, у стороны защиты уже есть стратегия защиты, она согласована с коллегами и самим доверителем.