«Для Украины само существование России — военное преступление». Знакомый «Фонтанке» адвокат националиста Тордена-Петровского идет к Лаврову

Адвокаты националиста Воислава Тордена, много лет проживавшего в Петербурге под именем Ян Петровский, готовятся просить «международной помощи у министра иностранных дел России Сергея Лаврова». Об этом 19 декабря рассказал «Фонтанке» петербургский адвокат Александр Почуев.
«Мы со своей стороны будем сейчас обращаться к министру [Сергею] Лаврову за оказанием международной помощи по данному вопросу», — рассказал Александр Почуев.
По его словам, у стороны защиты уже есть стратегия защиты, она согласована с коллегами и самим доверителем.
Петровскому предъявлено обвинение в военных преступлениях на территории Украины, но свою вину он отрицает. По мнению адвоката, «в понятии современной Украины вообще существование России является военным преступлением». Почуев подтвердил, что Ян Петровский был в добровольческих формированиях с самого начала «русской весны», но полагает, что у украинской стороны вряд ли найдутся какие-то доказанные факты совершения военных преступлений. «В понимании современной Украины вся «русская весна» — это было одно большое преступление», — пояснил Почуев.
Однако сторону обвинения в текущем деле представляет не Украина, а центральная полиция Финляндии. «Финны — люди законопослушные, и если возникли какие-то обвинения у кого-то в адрес человека, находящегося на их территории, они, следуя своему законодательству, возбудили определенную процедуру и до окончания проводимого расследования решили оставить русского воина в своей юрисдикции», — отметил юрист.
Ян Петровский (Славян) вырос в Петербурге, а затем вместе с матерью переехал в Норвегию. Известно, что в 2014–2015 годах он принимал участие в боевых действиях на Украине в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В 2022 году он оказался под западными санкциями, а в 2023 году сменил имя и свободно въехал в Финляндию. Через два дня его задержали на пути в Ниццу по запросу Украины. Экстрадировать россиянина Верховный суд Суоми отказался, зато возбудил собственное дело по подозрению в военных преступлениях на Украине. Его интересы в Финляндии представляют юрист Наталия Мальгина и петербургский адвокат Александр Почуев, который знаком петербуржцам работой по иску против Мадонны и ряду других дел, самое известное из которых — дело историка Соколова.