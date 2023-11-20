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    В Музее политической истории открылась выставка о Нюрнбергском трибунале

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    Выставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» откроется в годовщину начала процесса. Международный суд по делу главных нацистских военных преступников — «Суд народов» — начался 20 ноября 1945 года.

    Фото: предоставлено Музеем политической истории
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    На экспозиции в Музее политической истории России вы увидите копии фотографий и документов, прессу первого послевоенного времени, книги и другие артефакты, которые помогут восстановить контекст, расскажут о предпосылках и итогах процесса. Нюрнбергский процесс шёл с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946, допросили сотни свидетелей и рассмотрели тысячи документов. Перед трибуналом предстали двадцать четыре обвиняемых из числа высших руководителей Третьего Рейха. Все заседания были открытыми, их подробно освещала мировая пресса, была даже радиотрансляция.

    Нюрнбергский процесс стал первым международным судом над военными преступниками, стал символом неотвратимости наказания за преступления против человечности и человечества. Материалы для выставки предоставил Фонд памяти Александра Печерского.

    Выставка «Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы» откроется главном здании Музея политической истории 20 ноября 2023. 12+

    Фото: предоставлено Музеем политической истории

    Нюрнбергский процесс
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