«Политическая акция? Зачем блокаду Ленинграда хотят признать геноцидом

Петербургская прокуратура заявила о намерении признать блокаду Ленинграда геноцидом и преступлением против человечности в 81-годовщину её начала. Инициатором обращения в суд стал генпрокурор России Игорь Краснов.



Фото: Давид Трахтенберг / Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





Как стало известно «Фонтанке», работа петербургской прокуратуры в направлении признания блокады Ленинграда военным преступлением началась ещё в 2021 году. Примерно в это же время в России велась активная законодательная работа по борьбе с фальсификацией истории и уравниванием ролей СССР и нацистской Германии. Предполагается, что признание блокады геноцидом поставит точку во всех общественных рассуждениях на эту тему.



«Безусловно, то, что произошло, является геноцидом, попыткой уничтожить население Ленинграда независимо от пола, возраста, национальности и партийной принадлежности, которой занимались немецкие войска вместе с союзниками в течение блокады. Это подтверждается многочисленными документами, в том числе немецкими», — считает историк Никита Ломагин, занимающийся историей блокады.

Он подчеркивает, что правовая оценка блокаде Ленинграда не была дана во время Нюрнбергского процесса: «Все, что последовало дальше, — это некие шаги политического характера ряда немецких руководителей, которые (каждый по-своему) приносил извинения за то, что случилось. Юридической оценки не было до сих пор. И в этом смысле такая оценка, конечно же, нужна. Для того, чтобы все прекрасно понимали, что произошло. Последствия длительного голода, кстати, оказали воздействие не только на тех, кто пережил голод, но и на их детей и внуков. Это все актуально и сейчас».



На вопрос о том, почему блокаду Ленинграда не признали преступлением против человечности раньше, Ломагин отвечает так: «Страну надо было восстанавливать. Все документы в 1946 году собрать было невозможно. Те суды, которые начались в 1946 году, проводились в условиях начавшейся холодной войны, и решения выносились в тех условиях».

Несмотря на это, историк считает требование признать блокаду геноцидом политическим. «Это юридическая оценка, но она наверняка имеет и политический смысл. Дальше мы можем ожидать каких-то других действий надзорного ведомства и государственной власти по тому, что будет вытекать из решения судебной инстанции», — говорит Ломагин.



О том, какие именно шаги могут последовать дальше, собеседники «Фонтанки» предпочитают не говорить. «Конкретных правовых последствий признания блокады Ленинграда геноцидом действующее законодательство не предусматривает. Речь в теории могла бы идти об ответственности виновных в этом международном преступлении и компенсациях жертвам геноцида. Но если кто-то вдруг забыл, то информирую, что соответствующие правовые последствия уже наступили в результате приговора, вынесенного Международным военным трибуналом в Нюрнберге», — объясняет старший партнёр Pen & Paper Константин Добрынин.



Действия прокуратуры юрист называет «политической законотворческой акцией», которая, вероятно, направлена на привлечение внимания к историческим событиям периода блокады Ленинграда: «Возможно, предпринимается попытка хотя бы на национальном уровне приравнять погибших во время войны советских граждан и жертв Холокоста. Поскольку международное сообщество признает, что нацисты планировали полностью уничтожить евреев, но не признает «геноцид советского народа».

Добрынин замечает, что как такового перечня признанных в России преступлений геноцида не существует. «В большинстве случаев на официальном уровне факты совершения таких преступлений устанавливаются международными трибуналами. Например, в России признаны факты, установленные Нюрнбергским уже трибуналом, и за их отрицание предусмотрена уголовная ответственность, — подчеркивает он. — Кстати, современному законодателю не стоит забывать, что закон о реабилитации репрессированных народов 1991 года называет «политикой геноцида» насильственное переселение, перекраивание границ и террор в местах спецпоселения репрессированных народов РСФСР».



Впервые убийства советских граждан во время Великой Отечественной войны признали геноцидом в 2020 году. В Солецкий суд Новгородской области тогда тоже обратилась прокуратура. Представитель ведомства попросил признать геноцидом массовый расстрел мирных жителей у деревни Жестяная Горка: в период с 1942-го до 1944 год там убили несколько тысяч человек. В 2020–2021 годах СК РФ возбудил другие уголовные дела о геноциде в ходе войны: в Сталинградской, Псковской и Ростовской областях, а также в Кубанском крае. Судя по опубликованной СК информации, решения по этим делам пока не вынесены.



Ещё несколько дел по статье 357 УК РФ в России возбудили в отношении украинских военных и политиков. СК заявлял, что с 12 апреля 2014 года «неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской республик». На сайте СК опубликован также отдельный список лиц, которым вынесены обвинения: всего называется 46 фамилий. Решения по уголовным делам против украинских граждан тоже не вынесены.

«Фонтанка» отправила запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга, но не получила ответ на момент выхода публикации.

Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

