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    Руководство «Бутырки» подозревают в майнинге крипты в психбольнице. Грядет проверка

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    1 комментарий

    В психбольнице на территории СИЗО-2 обнаружили оборудование для майнинга. До обнаружения счет на электричество за четыре месяца превысил 62 тысячи рублей. Об этом 20 мая сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете.

    Речь идет о подозрении в превышении полномочий замглавы «Бутырки», начальником охраны Цыгановым. Если подозрения подтвердятся, дело может потянуть на состав по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса.

    Предположительно, «технические средства, осуществляющие добычу криптовалюты», были установлены в СИЗО-2 8 ноября 2021 года. Оборудование для майнинга проработало вплоть до февраля 2022-го. В результате было израсходовано 8379,45 кВт электроэнергии общей стоимостью более 62 тысяч рублей.

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    Комментарии (1)

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    Ах вот откуда Z-патриоты комменты на Ф. строчат
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