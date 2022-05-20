Руководство «Бутырки» подозревают в майнинге крипты в психбольнице. Грядет проверка

В психбольнице на территории СИЗО-2 обнаружили оборудование для майнинга. До обнаружения счет на электричество за четыре месяца превысил 62 тысячи рублей. Об этом 20 мая сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в Следственном комитете.



Речь идет о подозрении в превышении полномочий замглавы «Бутырки», начальником охраны Цыгановым. Если подозрения подтвердятся, дело может потянуть на состав по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса.

