«И тут «проталины» пошли». Обитателей Нижне-Свирского заповедника сняли с высоты птичьего полёта

Умиротворяющее видео опубликовал 20 марта Нижне-Свирский государственный заповедник (Ленобласть) в своём паблике «ВКонтакте». Инспекторам, осматривавшим территорию с помощью коптера, неожиданно для себя удалось поймать в объектив стадо лосей.
«Мы летали для обычного обследования территории сверху. Смотрю, речка симпатичная, проталины вокруг... Спускаю коптер пониже, ищу зум, приближаю и говорю: «Смотри, какие проталины, это могли бы быть лоси». И тут «проталины» пошли. На маленьком экране это было очень неожиданно. У меня восторг, я впервые обнаружила таким образом лосей», — рассказывает старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Вера Рыженкова.