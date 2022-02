Украинский цугцванг: 60 на 40

Во-вторых. Сколько бы мы ни обличали авантюризм «ястребов-атлантистов», способность мыслить не только перспективно, но и вариативно остаётся коньком, прежде всего, Вашингтона. Другие столицы сегодня не в счёт. Интриговать и пугать Россией — дело политиков и пропагандистов. А расчехлять ракеты — профессиональных прагматиков. Они умеют возразить любым популистам. Вспомним показательный отказ британского генерала Джексона «искоренить» (dig out) российских десантников, занявших косовский аэропорт Приштина в июне 1999 года: I won’t gonna start the Third World War — «Третью мировую — не начну». Так филологически сбивчиво ответил британец американскому главкому НАТО Кларку, исполнявшему политическую волю свыше. Но и сами политики могут обосновать «запасную» роль России в случае конфликта с Китаем. Тем более что эта перспектива весьма вероятна. Восточная Европа на этом фоне воспринимается скорее как политический полигон, чем глобальное поле боя.



В-третьих. Украина уже «заряжена» на длительное противостояние России. Неотступная и длительная «привязанность» Москвы к своим ближайшим европейским рубежам для Запада ценнее, чем одномоментный «взрыв страстей». Иными словами, регулируемый извне российско-украинский конфликт («тепленькая» война) Западу всяко интереснее.