10 пар на знаменитых картинах: от «Четы Арнольфини» до «Рабочего и колхозницы»

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Художников всех времен интересовали чувства, которые рождаются при встрече двух людей. По случаю 14 февраля, Дня всех влюбленных, «Фонтанка» рассказывает о 10 знаменитых картинах начиная с XV века до наших дней, на которых изображены пары. Они любят, заключают союзы, навсегда расстаются и даже борются с экономическим кризисом.

Портрет четы Арнольфини

Ян ван Эйк, 1434 год



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Это первый известный в европейской живописи парный портрет. Споры о том, как трактовать изображение и кто запечатлен на нем, продолжаются в настоящее время.



В ХХ веке была принята теория, что на картине изображена пара, которая сочетается тайным браком у себя дома, и свидетелями этого бракосочетания выступают два человека, которые отражаются в зеркале. Теорию подтверждали многочисленные художественные символы: дерево вишни в окне, цитрусовые на подоконнике — любовные знаки, две пары башмаков и собачка — символы супружеской верности, статуэтка святой Маргариты, которая видна на спинке стула, — традиционной помощницы в родах. Поднятая правая рука мужчины трактовалась как жест принесения брачной клятвы.

Сейчас более распространена трактовка, что это памятный портрет, заказанный вдовцом Арнольфини в честь умершей жены.

Союз Земли и Воды

Питер Пауль Рубенс, 1618 год



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Монументальное полотно представляет собой аллегорию на единение стихий Земли и Воды, женского и мужского начала. На картине две обнаженные фигуры — бог морей Нептун с трезубцем и богиня плодородия Кибела, держащая в руке рог изобилия, наполненный плодами, — заключают союз. Обращает внимание выражение лица Земли — оно непокорное, насмешливое, полное сознания собственного превосходства. Специалисты подчеркивают классическое совершенство и уравновешенность композиции: фигуры образуют симметричный треугольник. Первое название картины — «Шельда и Антверпен», вначале Рубенс посвятил ее городу Антверпену, который стоит на реке Шельде.



Морфей и Ирида

Пьер Нарсис Герен, 1811 год



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Богиня радуги Ирида упоминается в мифах об аргонавтах и Троянской войне, где выступает в роли посланницы богов. А прекрасный юноша, который часто изображался с букетом сонных маков, — бог сна Морфей, он считался повелителем сновидений и ночных кошмаров. Заказанная русским дипломатом, князем Николаем Юсуповым у модного французского художника, картина выполнена в салонном стиле. Живописец использовал сюжет из античной мифологии, но изобразил божественные сущности похожими на своих современников. Кукольного вида аккуратная блондинка с фарфоровой кожей, похожая на светскую кокетку с изящно выставленной ножкой, богиня радуги Ирида на облаке спускается к богу сна Морфею — обнаженному юноше с цветами мака в темных кудрях. К ее сожалению, Морфей крепко спит, и Ириде остается только любоваться прекрасным созданием.

Неравный брак

Василий Пукирев, 1862



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







На картине изображено таинство венчания невинной юной девушки со стариком. На заднем плане видны силуэты гостей — многие из них смотрят хмуро и осуждающе. Есть версия, что сюжет картины — любовная драма самого художника, поэтому он изобразил себя в персонаже шафера, с протестующе скрещенными руками.



Тема бесправного положения женщины и неравных браков была в России в середине XIX века широко обсуждаемой. Картина «Неравный брак» произвела ошеломительное впечатление на публику. Илья Репин писал, что Пукирев своей работой много крови испортил не одному старому генералу, а историк Николай Костомаров признавался, что, увидев картину, отказался от намерения жениться на молодой девушке.

На войну

Константин Савицкий, 1888 год



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Пестрая, многофигурная композиция картины строится вокруг центральной пары — призывника и его жены. Растерянного новобранца уводят под руки, почти насильно, другие солдаты, он с отчаянием оглядывается на супругу, она протягивает к нему руки и, кажется, что-то кричит.

Савицкий изображает события времён русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Действие происходит на вокзале, откуда скоро отправляется поезд, который готов везти новобранцев на фронт. Художник тщательно выписывает сцены расставания, рассказывает истории горя родных и близких, изображает последние минуты перед прощанием.



Над городом

Марк Шагал, 1918 год



В работе «Над городом» Марк Шагал изобразил себя и свою жену Беллу. Их история романтична: бедный начинающий художник не мог надеяться получить в жены дочь богатого ювелира. Невеста шесть лет ждала, пока ее избранник получит образование — сначала в Петербурге, потом в Париже — и станет зарабатывать своим искусством. Почти за 30 лет супружества они пережили две революции, две войны, бедность и богатство, переезды и эмиграцию.

В картине есть пикантная деталь в нижнем левом углу холста — кто-то у забора справляет нужду. Но главные персонажи картины, двое влюбленных, летят высоко над низменным бытом.

Поцелуй

Густав Климт, 1908



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Яркое декоративное полотно, для создания которого Климт использовал сусальное золото и фольгу, изображает пару, слившуюся в единую фигуру. Женщина стоит на коленях и, закрыв глаза, принимает поцелуи своего возлюбленного. Считается, что на картине изображен сам художник и его любимая Эмилия Флёге либо Адель Блох-Бауэр, его натурщица. Климт создал картину в период упадка своей карьеры, и она так потрясла зрителей, что модернистский шедевр купила галерея Бельведер, когда он еще даже не был завершен, за рекордную для того времени сумму в 25 000 крон, что по текущему курсу соответствует примерно четверти миллиона долларов.

Американская готика

Грант Вуд, 1930



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Картина была создана художником в годы Великой депрессии, глобального экономического кризиса в США. Художник изобразил типичных американцев того времени — мрачных, объятых заботой о будущем. Они статично замерли, как на фотографии, на фоне сельского дома в стиле деревянной готики. Грант Вуд считал, что персонажи его произведения — отец и дочь, старая дева. Позировать для картины живописец пригласил сестру и своего дантиста. Но зрители чаще всего принимают их за супружескую пару. Кроме того, многие считывают в изображении сатиру на некрасивых и ограниченных провинциалов, тогда как автор уверял, что его работа, напротив, прославляет работоспособность и решимость американцев бороться с экономическими проблемами.

Рабочий и колхозница

Вера Мухина, 1936



Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться







Памятник монументального искусства представляет собой скульптурную группу из двух фигур, мужской и женской, которые, стоя плечом к плечу, поднимают над головами серп и молот. В историю искусства ХХ века монумент «Рабочий и колхозница» вошёл как один из трёх главных советских памятников, вместе со скульптурами «Родина-мать» и «Воин-освободитель».



Колхозница слеплена с 18-летней комсомолки, а моделью для тела рабочего стал танцор балета. Фигуры изображены в стремительной динамике и по замыслу автора олицетворяют образ нового человека коммунистического воспитания.

Памятник изготовили к Международной выставке в Париже 1937 года, 20-метровые фигуры установили на павильон СССР. В 1948 году скульптура стала официальным символом киностудии «Мосфильм».

Свадьба на завтрашней улице

Юрий Пименов, 1962 год



Написанная в период «хрущёвской оттепели», демократизации страны, легкая импрессионистическая картина передает дух, настроение и пейзажи Москвы. Счастливая пара молодоженов идет по деревянному настилу посреди стройки и, видимо, торопится отмечать торжество в своей новой квартире. На заднем фоне возвышаются новостройки — символ растущего благополучия граждан. Прошла война, закончились годы большого террора, ожила надежда на хорошую жизнь. Строительство молодой семьи художник рифмует с глобальной стройкой по всему СССР и созиданием светлого будущего страны.

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

