Два самых вредных новогодних блюда, по мнению диетолога, и чем их заменить

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Раскроет их тайну «Доктор Питер» в беседе с диетологами.

И сам праздничный стол, и долгие каникулы с постоянными посиделками, алкогольными и гастрономическими излишествами — всегда испытание для нашего желудка и в целом здоровья. Однако можно постараться свести к минимуму негативные последствия любимого праздника. Врачи всегда советуют много не пить — вин и крепких напитков, больше двигаться и гулять, чередовать застолье с культурной программой. Можно также облегчить традиционные новогодние блюда, заменив самые тяжелые ингредиенты на легкие и более полезные.

Врач-диетолог новгородского Центра медицинской профилактики Антонина Чарышкина считает, что к самым вредным новогодним блюдам относятся салат оливье и селедка под шубой. Доктор рассказала, как их можно «оздоровить», чтобы не пострадал привычный вкус.

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Салат оливье — В современной версии это сочетание примерно в равных пропорциях колбасы «Докторская», яиц, консервированного горошка, отварного картофеля и маринованных огурцов. Все залито майонезом. Здесь несколько особо вредных продуктов. В первую очередь, майонез. Он очень калорийный, соленый и содержит эмульсию из белка, жиров и простых углеводов, слишком тяжелую для переваривания. Вареная колбаса тоже отличается большой калорийностью, содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли.

В целом это плохо влияет на обменные процессы, микрофлору, угнетает работу нервной системы, клеточное дыхание… Перечислять отрицательные эффекты можно долго. Отварной картофель и консервированный горошек сами по себе не несут вреда, но у этих продуктов высокий гликемический индекс, поэтому они делают блюдо еще калорийнее.

Как можно исправить: Замените майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока — калорийность блюда уже уменьшится в 5 раз. Замените вареную колбасу на отварное куриное мясо или свинину — это тоже вкусно. Не добавляйте картофель или возьмите его совсем немного. Также можно к маринованным огурцам добавить свежие, чтобы немного сбалансировать соотношение простых углеводов и пищевых волокон. Даже в таком виде этот салат получается не слишком диетическим, но гораздо менее калорийным и по-прежнему сохраняет традиционный праздничный вкус.

Фото: Getty Images Поделиться Поделиться







Селедка под шубой Главное зло этого салата кроется в майонезе. Сама же селедка содержит много соли и довольно калорийна. А отварной картофель обладает высоким гликемическим индексом и добавляет калорийности. Как можно исправить: Можно заменить майонез на сметану, уменьшить количество картошки либо совсем от нее отказаться в этом блюде. Для баланса можно добавить слой из тертых свежих яблок или огурцов. Что не так с майонезом? По словам московского диетолога Светланы Титовой, к тяжелым новогодним блюдам можно отнести не только оливье или селедку под шубой, но и в принципе большинство традиционных многокомпонентных салатов, включая крабовый или мимозу.

— Все эти салаты, если разобрать состав, по сути, полноценные отдельные блюда, поэтому подача их как закуску на стол перед или вместе с горячим очень утяжеляет меню праздничного застолья. В каждом салате основные ингредиенты — животные белки и долгие углеводы либо овощи: селедка + свекла, рыба + картофель, рис + крабовые палочки и куда уж без вареной колбасы. Глядя на состав таких салатов, мы понимаем, что одно новогоднее застолье — это несколько полноценных приемов пищи одновременно. Но есть один объединяющий и вдвойне, а то и втройне утяжеляющий все эти салаты ингредиент — майонез, — говорит Светлана Титова. Иногда кажется странным, почему именно майонез все специалисты по питанию считают очень вредным. Ведь его основные ингредиенты на первый взгляд не такие уж страшные: яичный желток, растительное масло, сахар и уксус. — Все дело в магазинном майонезе. Достаточно перевернуть упаковку и прочитать состав. Рафинированное и дезодорированное подсолнечное масло. Чтобы его получить, семечки заливают органическим растворителем, который после выделения масла удаляют выпариванием и щелочью, потом продукт осветляется и дезодорируется. После такой обработки весьма сомнительна полезность рафинированного растительного масла. А между тем этот ингредиент входит в состав более дорогих марок, в дешевых аналогах — низкокачественное пальмовое масло.

Еще один обязательный ингредиент — яичный порошок, который не имеет ничего общего с натуральными яйцами. В дешевых аналогах он заменяется на соевый лецитин. Входящие в состав кислоты и консерванты используются для продления срока хранения продукта. Их отрицательное воздействие на организм во многом обусловливает вред майонеза. Если домашний майонез хранится в холодильнике до 3 суток, то магазинный и через полгода будет как свежий. Домашний майонез Ингредиенты: яйцо куриное — 1 шт. (можно заменить перепелиными — 4–5 шт.). Главное, яйца должны быть свежими, с ярким желтком; масло растительное — 250 мл (можно любое по вкусу — кунжутное, оливковое, из тыквенных семечек или виноградных косточек); лимонный сок — 1 ст. ложка; горчица готовая — 1 ч. ложка; соль, сахар по вкусу (можно взять соль морскую крупную и совсем чуть-чуть фруктозы для более быстрого растворения, все лучше размолоть в кофемолке); специи — по вкусу (можно не добавлять). Для приготовления майонеза нужен миксер или блендер и глубокая посуда (миска или стакан от блендера). Разбейте яйцо в миску и взбейте до однородности. Понемногу, маленькими порциями подливайте растительное масло — следующую порцию добавляйте только после того, как предыдущая будет хорошо взбита. По мере взбивания масса будет менять цвет, становиться густой, однородной. Где-то в середине процесса добавьте остальные ингредиенты — соль, сахар, горчицу, лимонный сок. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса равномерно не загустеет до желаемой консистенции.

Под шубой, но не селедка В свою очередь, диетолог Антонина Чарышкина поделилась двумя рецептами новогодних салатов, которые могут разнообразить ваше новогоднее меню. Неселедка под шубой Ингредиенты: нори (сушеные водоросли) — 10 шт.;

отварная свекла — 3 шт.;

отварной картофель — 3 шт.;

отварная морковь — 3 шт.;

баклажан — 2 шт.;

натуральный йогурт;

свежая зелень по вкусу;

специи по вкусу (соль, перец).

Приготовление:

Все сваренные овощи отдельно друг от друга натрите на средней терке. Баклажан нарежьте мелкими кубиками. Три листа нори мелко нарежьте и обжарьте с баклажаном и небольшим количеством масла в течение 7 минут. В форму для выпечки или порционные салатницы выложите слоями: картофель, баклажаны с нори, один лист нори, морковь, лист нори, свекла. Каждый слой овощей смажьте натуральным йогуртом, немного посолите и поперчите. Сверху украсьте салат свежей зеленью. Салат с грейпфрутом Ингредиенты: грейпфрут — 1 шт.; авокадо — 1 шт.; рукола — по вкусу (можно заменить на листья салата);

грецкие орехи — 2 шт.; кунжут — 1 ч. ложка; сок лимона — 1 ч. ложка; оливковое масло — 1 ч. ложка; специи по вкусу. Приготовление: Нарежьте авокадо тонкими дольками, сбрызните лимонным соком. Добавьте очищенный грейпфрут, зелень, орехи и специи. Заправьте салат оливковым маслом и посыпьте сверху кунжутом.