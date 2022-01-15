Ужин — вычеркиваем: как худеют Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие звезды. 4 простые диеты

Какая звездная диета вам понравилась больше всего? Коллаж: Юрий Орлов, Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Похудение — тема вечная, щепетильная, волнующая, доставляющая немало хлопот. В борьбе с лишним весом мы срываемся, плачем, прячем шоколадки, снова берем себя в руки, опять срываемся, но упрямо продолжаем биться со складками на боках. В такие моменты мы уязвимы и потому готовы схватиться за любую соломинку, если тот, кто ее подает, обещает нам чудо. Авторитетным мнением, так уж сложилось, обладают знаменитости — давайте посмотрим на их методы похудения и решим, подходят они нам или нет.

Диета Ольги Бузовой

Популярная певица и телеведущая славится стройными, подтянутыми формами — при росте 178 см ее вес составляет 54 кг. Фанаты пристально следят за Ольгой, активно обсуждая в комментариях ее фигуру. Многие сетуют, что Бузова слишком уж худа, и советуют набрать вес, а другие аплодируют стоя выдержке и силе воли знаменитости. В разных интервью телеведущая неоднократно сообщала, что у нее есть склонность к полноте, в свое время она перепробовала множество диет, и в итоге вывела свою формулу питания. Выдержать такую диету может далеко не каждый. Так в чем же секрет Бузовой? Самая главная особенность диеты и режима дня Ольги Бузовой — не есть после 6 вечера вне зависимости от того, во сколько она ложится спать. После 18:00 она не подходит к холодильнику в любом случае. В рационе ведущей преобладают фрукты и овощи, обезжиренные кисломолочные продукты, каши, постное мясо и нежирные сорта рыбы. Иногда Ольга Бузова отказывается от ужина совсем и отправляется в спортзал. Утром натощак Ольга Бузова выпивает стакан воды с добавлением 1 чайной ложки меда, а затем съедает 100 г обезжиренного творога или небольшую порцию каши. На обед — овощной салат, на полдник 100 г отварного мяса. Ужин вычеркиваем, а перед сном можно побаловать себя яблоком или стаканом кефира. Сладкое и мучное отсутствует в рационе певицы, но разрешено небольшое количество горького шоколада. Кроме того, Бузова уверена, что огромный процент положительного результата кроется в настрое — при зацикленности на проблеме вкупе с самобичеванием, по ее мнению, ничего не выйдет.



Слева — Ольга Бузова во время участия в проекте «Дом-2», справа — сейчас. Как видим, телеведущая что тогда, что сейчас была стройной Фото: Kinopoisk.ru, Wikipedia.org Поделиться Поделиться







— В чем однозначно права Ольга, это в том, что самобичевание не приносит долгосрочных результатов в снижении веса. Чувство вины идет рука об руку с расстройством пищевого поведения. Важна мягкая адаптация. Рацион Ольги построен на мифах о правильном питании. Я бы не назвала его сбалансированным, в нем недостаточно полезных жиров, включая источники омега-3. Как и многие звезды, она придерживается интервального голодания, иногда и вовсе пропуская приемы пищи. Эта тактика показана далеко не всем, такое похудение наносит вред здоровью. Я бы советовала Ольге пересмотреть режим питания в пользу белково-жирового завтрака. Жиры помогут ей дольше оставаться сытой и избежать лишних перекусов. Основная порция животного белка и сложные углеводы из круп приходятся на обед. Если цель Ольги — здоровое похудение, ее идеальная тарелка в ужин должна состоять: 1/2 тарелки овощей и легкоусвояемого белка: рыба, мясо птицы и морепродукты. В каждый прием пищи употреблять достаточное количество овощей и горечи из салатной зелени. Пить достаточное количество воды: 30 мл на 1 кг веса, — говорит нутрициолог Валерия Гладышева.



Как худеет Филипп Киркоров? В свои 54 года певец сохраняет довольно-таки неплохую форму. Известно, что он похудел на 30 килограммов. Его методика — интервальное голодание. В разных интервью Киркоров признавался, что последний прием пищи у него в 18 часов вечера, а следующий наступает только после 12 часов дня следующего дня. Суть интервального голодания (фастинг-диеты) заключается в том, что вы сами выбираете количество часов, которые планируете провести без пищи — 8, 10, 12, 14 или 16. Методика интервального голодания основана на теории о том, что для правильного питания человеку важно не то, что он ест и в каких количествах, а когда он это делает. Если время от времени вы заставляете себя голодать, ваш организм учится использовать в качестве источника энергии не глюкозу, а собственные запасы жира. То есть организм сам сжигает запасы жира, и вы худеете.

Путем интервального голодания Филипп Киркоров похудел на 30 кг Фото: Wikipedia.org, fkirkorov / instagram.com Поделиться Поделиться







По словам врача — эндокринолога-диетолога Екатерины Брызгаловой, интервальное голодание сегодня действительно является популярной методикой для похудения. Важно не путать интервальное голодание с экстремальным — отказом от еды и воды более чем на сутки, это может быть опасно для здоровья, особенно для людей с хроническими заболеваниями.



— По показаниям интервальное голодание можно практиковать ежедневно или один раз в неделю, в месяц — всё индивидуально. Помимо снижения и контроля веса, такая методика будет полезна при ожирении, жировом гепатозе печени. Есть мнение, что интервальное голодание оказывает эффект профилактики от болезней Альцгеймера и Паркинсона, но научных доказательств нет. Пациенты, которые практикуют голодание, отмечают, что улучшается концентрация внимания, происходит контроль депрессивных и тревожных расстройств, — говорит врач.

Из плюсов интервального голодания Екатерина Брызгалова выделяет простоту — не нужно считать граммы и калории, пищевая корзина более широкая — можно съесть высококалорийный продукт. Хороший контроль голода и аппетита, снижение общего калоража в среднем на 500 ккал, которое способствует похудению. Минусы — страх ограничений: для успеха такого опыта нужна адаптация — тем, кто привык есть 5 раз в день, придется крайне трудно. Врач не рекомендует интервальное голодание людям с острыми заболеваниями ЖКТ и расстройством пищевого поведения.



Правила питания Полины Гагариной Худоба певицы уже считается ее визитной карточкой. Изящная стройность Полины Гагариной вызывает восхищение — не любоваться ее образами просто невозможно: что ни наденет, всё красиво (результат похудения, к которому стремятся все неравнодушные). Да, сейчас Полина Гагарина выглядит отлично, но когда-то она была на 40 килограмм больше. Однажды в интервью Андрею Малахову она призналась, что ее диета не была сложной (как знать). Певица перешла на следующую систему: три дня питаемся курицей, следующие три дня — овощами. И так по очереди. Важно исключить из рациона мучное, ежедневно выпивать полтора литра воды, после 18:00 закрывать на замок холодильник. С таким режимом питания певица довела свое тело до идеала за полгода, сопровождая меню спортом и активным образом жизни. В своем Instagram Полина Гагарина демонстрирует фотографии с отдыха в купальнике — выглядит она и правда потрясающе.

— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограмм в месяц, в зависимости от изначально веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь. Печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких диет всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — объясняет нутрициолог Валерия Гладышева.



Как худеют голливудские звезды? Здесь мы не можем не вспомнить про знаменитую щелочную диету Виктории Бекхэм. Уже несколько лет она питается по этой системе, результат мы видим сами. Фигура Виктории безупречна. Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу также разделяют страсть к продуктам щелочного происхождения — как знать, может быть, именно в этом секрет их вечной молодости. Считается, что организм работает оптимально, если сохраняется кислотно-щелочной баланс. При его нарушении обменные процессы нарушаются, пища усваивается хуже, возникает дефицит минералов и микроэлементов, скапливаются жиры, снижается иммунитет, портятся волосы, кожа и падает уровень энергии. Звучит страшно. Для того чтобы подобного не произошло, предлагается употреблять в пищу щелочные продукты — это многие овощи, ягоды и фрукты, в том числе и имеющие кислый вкус — кислые яблоки и яблочный уксус, лимон, лайм, помидоры, грейпфрут, гранат, сырой шпинат (полный список можно легко найти в интернете). Дневной рацион должен состоять на 80% из ощелачивающих продуктов и только на 20 % — из кислотообразующих.

— Отказ от кислотных продуктов рекомендуют при болезнях суставов или при гастрите. Если же вы здоровы и не имеете никаких жалоб, я не советую прибегать к такой практике похудения и отказываться от продуктов, которые окисляют организм. Употребляйте их умеренно, в первой половине дня. Полагают, что такие продукты можно заменить клетчаткой. Да, безусловно, клетчатка полезна, но когда ее слишком много, вы рискуете получить спазм кишечника, вздутие живота и метеоризм, — объясняет врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова.



Следует признать, что обе женщины выглядят прекрасно Фото: Kinopoisk.ru, Wikipedia.org Поделиться Поделиться







Необычным способом худеет актриса Риз Уизерспун (та самая блондинка в законе). Суть ее методики заключается в том, что периодически Уизерспун ест только детское питание. Риз уверена, что в детском питании больше витаминов и минералов, плюс пюреобразная консистенция легче усваивается организмом.

Врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова говорит, что не видит преимуществ в такой методике. Она объясняет, что клетчатка в измельченном виде теряет эффект. — Любое питание, которое мы хотим превратить в диету, должно быть редуцированным и уменьшенным по калориям. Если мы поставим на одну чашу весов детское пюреобразное питание, в которое входят и мясо, и овощи, а на другую — то же самое, но в твердом виде, разницу по калориям мы не ощутим. Для того чтобы похудеть, необходимо снижать количество калорий, не выходя за норму, а не менять консистенцию пищи, — говорит врач.