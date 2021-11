В дороге всякое бывает,

Судьба изменчива подчас,

И быстро время пролетает,

Пугая каждого из нас.

Но, как к спасательному кругу,

Потянется к тебе рука.

Давай посмотрим друг на друга,

Мы на земле еще пока.

Только в полетах живут самолеты,

Только в полете растет человек.

Сердце стучится загнанной птицей,

Перегоняя отпущенный век.

On the road, anything can happen,

Fate sometimes volatile,

And quickly time flies,

Scaring everyone.

But as to the lifebuoys

Pull to you hand.

Let’s look at each other,

We are on the ground as yet.

Only in flight live planes

Only in flight increases people.

Heart beats pounded bird

Surpassing tempered century.