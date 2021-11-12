70 человек толпятся на Типанова ради замены паспорта. Душно и небезопасно для здоровья, как и летом

Как рассказал «Фонтанке» 12 ноября читатель Александр, он пришел получить паспорт после замены к самому открытию отдела на Типанова, 3, — в 9 утра. У дверей уже топились люди, которые составляли список очередности. Александра туда внесли под номером 55. По словам собравшихся, чтобы попасть в первую десятку, многие пришли к 7 утра.
После начала работы отдела в помещении размером не более 30 квадратных метров собралось 70 человек. На выдачу паспортов работает одно окно. За два часа ожидания очередь сократилась не больше, чем на 10–15 человек.
«На фоне внедрения коронавирусных ограничений это просто позорно организованная работа», — уверен читатель «Фонтанки».
Об аналогичных проблемах, усугубляющихся еще и летней духотой, в отделе на Типанова читатели сообщали в июле этого года. Оформить паспорт или подать документы на замену можно через портал «Госуслуги», а вот получить его только лично.
Получить комментарий от отдела по вопросам миграции УМВД Московского района «Фонтанке» не удалось. В течение часа к телефонам подразделения никто так и не подошел.