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70 человек толпятся на Типанова ради замены паспорта. Душно и небезопасно для здоровья, как и летом

Петербуржцы опять жалуются на очереди в паспортном столе на улице Типанова

С лета не могут решить проблемы с очередями при выдаче паспортов гражданина РФ в отделе по вопросам миграции УМВД Московского района. Чтобы получить красную книжицу, люди простаивают в духоте и без возможности разойтись на расстояние 1,5 метра друг от друга часами.

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Как рассказал «Фонтанке» 12 ноября читатель Александр, он пришел получить паспорт после замены к самому открытию отдела на Типанова, 3, — в 9 утра. У дверей уже топились люди, которые составляли список очередности. Александра туда внесли под номером 55. По словам собравшихся, чтобы попасть в первую десятку, многие пришли к 7 утра.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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После начала работы отдела в помещении размером не более 30 квадратных метров собралось 70 человек. На выдачу паспортов работает одно окно. За два часа ожидания очередь сократилась не больше, чем на 10–15 человек.

«На фоне внедрения коронавирусных ограничений это просто позорно организованная работа», — уверен читатель «Фонтанки».

Об аналогичных проблемах, усугубляющихся еще и летней духотой, в отделе на Типанова читатели сообщали в июле этого года. Оформить паспорт или подать документы на замену можно через портал «Госуслуги», а вот получить его только лично.

Получить комментарий от отдела по вопросам миграции УМВД Московского района «Фонтанке» не удалось. В течение часа к телефонам подразделения никто так и не подошел.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (26)

kigorg
Ребята, я вам об этой проблеме (только в Приморском районе) ещё летом писал. Жене пришлось для замены паспорта пару ночей провести в очередях. Так что не Типановым единым.
Cashmare
мне почему-то казалось, что паспорт гражданина РФ по замене можно получить в МФЦ. отменили?
266617545
Пописываюсь под каждым словом автора! Подать документы на загранпаспорт не составило проблемы: принесла к назначенному времени, 5-10 минут и готово. А вот чтобы забрать готовый паспорт, пришлось потратить не один день своего рабочего времени. Отстояв в очереди в первый день почти два часа, приёмные часы закончились и окно с выдачей документов захлопнулось буквально перед моим носом. Пришлось приходить в другой день, заняв место в очереди за 1,5 часа до открытия, причём я была далеко не самая первая, а 30-я в списке. При этом народа в помещении битком в разгар пандемии, окно на выдачу одно, сотрудники сами жалуются на то, что им не хватает людей для обработки всей этой толпы, а также помещения. Возникает закономерный вопрос: а почему нельзя так же упростить процесс получения, как и подачи, присылая отдельно каждому своё время приёма? Зачем заставлять людей тратить время впустую, стоя в очереди, да ещё без гарантии того, что эта очередь до них дойдёт?
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