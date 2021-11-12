70 человек толпятся на Типанова ради замены паспорта. Душно и небезопасно для здоровья, как и летом

Пописываюсь под каждым словом автора! Подать документы на загранпаспорт не составило проблемы: принесла к назначенному времени, 5-10 минут и готово. А вот чтобы забрать готовый паспорт, пришлось потратить не один день своего рабочего времени. Отстояв в очереди в первый день почти два часа, приёмные часы закончились и окно с выдачей документов захлопнулось буквально перед моим носом. Пришлось приходить в другой день, заняв место в очереди за 1,5 часа до открытия, причём я была далеко не самая первая, а 30-я в списке. При этом народа в помещении битком в разгар пандемии, окно на выдачу одно, сотрудники сами жалуются на то, что им не хватает людей для обработки всей этой толпы, а также помещения. Возникает закономерный вопрос: а почему нельзя так же упростить процесс получения, как и подачи, присылая отдельно каждому своё время приёма? Зачем заставлять людей тратить время впустую, стоя в очереди, да ещё без гарантии того, что эта очередь до них дойдёт?