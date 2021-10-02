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Тёплые выходные напомнили лето: в электричках битком, в Гатчинский парк огромная очередь

В Гатчине выросла очередь в парк

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Многие жители Петербурга и Ленинградской области 2 октября воспользовались хорошей погодой и отправились за город или в парки.

В пригородных электричках кое-где было плотно, почти как летом. В поездах на Витебском направлении пассажиры сидели на полу, пишут в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Длинные очереди, в несколько сотен метров, наблюдались на входе в Гатчинский парк. «С 20 сентября пройти в парк Гатчины можно только по билету (или абонементу). В связи с этим нововведением вторые выходные наблюдается очередь у Арсенального каре. В эту субботу она просто гигантская», - пишет издание «Гатчина 24». В местных соцсетях также много жалоб и фотографий.

Для автомобилистов день прошёл спокойно. Аномальной загруженности дорог и многокилометровых вечерних пробок «Яндекс» не зафиксировал.

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Комментарии (1)

260635291
В Пушкине та же проблема. Во все парки очереди.
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