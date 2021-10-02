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Идеальные выходные дарит Петербургу антициклон. И есть ещё одна хорошая новость

В Петербурге в субботу 12–14 градусов, ветер слабый

Утро субботы Северная столица встречает солнцем и теплом. Температура уже стремится вырваться за пределы нормы. Вот оно, бабье лето.

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Хорошая новость в том, что с выходными светлая полоса в погоде не должна закончиться. Понедельник синоптики обещают ещё более тёплым.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 октября будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха с ночных 6–8 градусов повысится днём до 12–14. Атмосферное давление существенно не изменится.

«Яндекс» предсказывает петербуржцам ясную погоду и отмечает, что за 57 лет погодных наблюдений ясное 2 октября было только шесть раз. Чаще всего в этот день бывает паcмурно, без осадков, от 3 до 13 градусов в течение суток. Так что сегодняшние 14 градусов — это уже повышенная температура. Самое холодное 2 октября выдалось в Ленинграде в 1961 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 19.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

260567431
Только что искупался, лечу сегодня из +30,Мармарис в родные и близкие +13.
264940801
А что скажет Петров из ТВ СПб?
doorbal_
а вчера обещали что будет +15
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