Хорошая новость в том, что с выходными светлая полоса в погоде не должна закончиться. Понедельник синоптики обещают ещё более тёплым.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 октября будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный слабый. Температура воздуха с ночных 6–8 градусов повысится днём до 12–14. Атмосферное давление существенно не изменится.



«Яндекс» предсказывает петербуржцам ясную погоду и отмечает, что за 57 лет погодных наблюдений ясное 2 октября было только шесть раз. Чаще всего в этот день бывает паcмурно, без осадков, от 3 до 13 градусов в течение суток. Так что сегодняшние 14 градусов — это уже повышенная температура. Самое холодное 2 октября выдалось в Ленинграде в 1961 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 1981 году, плюс 19.

