О неприятном визите в 3-е отделение отдела по вопросам миграции УМВД России на улице Типанова, 3, рассказал читатель «Фонтанки» Денис 16 июня. По его словам, причиной его посещения стала необходимость замены российского паспорта по достижении 45 лет. Предварительно подав заявление на портале «Госуслуги», он получил ответ, что его пригласят для предоставления документов.



Однако затем ему пришло сообщение, что посетить отделение в определённое время не получится, необходимо подойти в приёмные часы. В связи с этим в назначенное время он пришёл и занял место в живой очереди. Время приёма в тот день составляло 45 минут, а желающих получить услуги оказалось так много, что все они просто не поместились в коридорах — кого-то отправили на улицу.