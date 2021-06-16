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Душно и страшно за своё здоровье. Петербуржцы выстаивают огромные очереди ради замены паспорта

Петербуржцы пожаловались на очереди в отделении по оформлению паспортов на улице Типанова

Нуждающиеся в замене российского паспорта горожане вынуждены стоять в длинных очередях в Московском районе Петербурга. В ожидании приёма они коротают время в душных помещениях, где многие посетители игнорируют соблюдение коронавирусных правил.

О неприятном визите в 3-е отделение отдела по вопросам миграции УМВД России на улице Типанова, 3, рассказал читатель «Фонтанки» Денис 16 июня. По его словам, причиной его посещения стала необходимость замены российского паспорта по достижении 45 лет. Предварительно подав заявление на портале «Госуслуги», он получил ответ, что его пригласят для предоставления документов.

Однако затем ему пришло сообщение, что посетить отделение в определённое время не получится, необходимо подойти в приёмные часы. В связи с этим в назначенное время он пришёл и занял место в живой очереди. Время приёма в тот день составляло 45 минут, а желающих получить услуги оказалось так много, что все они просто не поместились в коридорах — кого-то отправили на улицу.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис
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«В помещении душно и жарко, отсутствует кондиционирование и, по-видимому, не работает вентиляция. В соседние кабинеты я наблюдал составление «народных списков» вместо записи для поддержания порядка в очереди самими посетителями. По завершении указанного времени приёма в кабинет № 6 сотрудники перестали запускать посетителей, которые пришли на приём к указанному времени, и сказали, что теперь начинается другой приём (через «Госуслуги» по записи на время) и всем нужно было «приходить раньше, чтобы занимать очередь заранее». Таким образом, подать документы в требуемый срок оказалось невозможно, что делает невозможным и получение услуги в срок, оставляет меня как гражданина без паспорта», — рассказал Денис.

читатель «Фонтанки» Денис

Возмущённый петербуржец также отметил, что администрация не обеспечила соблюдение социальной дистанции и ношение масок посетителями, способствуя их возможному заражению коронавирусом в условиях пандемии.

«Фонтанке» не удалось дозвониться до 3-го отделения отдела по вопросам миграции УМВД России на улице Типанова, 3. Издание обратилось за комментарием в пресс-службу полицейского главка.

Аналогичные очереди накануне скопились в Петербурге у Единого миграционного центра на улице Красного Текстильщика. Из-за массового наплыва посетителей его перевели на усиленный режим работы.

Фото: читатель «Фонтанки» Денис

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Комментарии (9)

IvanIhtiolog
почему только третье отделение? месяц назад менял паспорт в первом, там все тоже самое. некоторые граждане по два-три дня в очереди стоят.
RedAlert7
Пару месяцев назад менял тут загранник. Помещение реально очень маленькое, душное, окна выдачи все в одном углу и принимают по разным вопросам. Часто в очередях случаются недопонимания, ссоры, кто-то уходит. Я пришел по записи через ГУ, чутка постоял и сдал свои документы. Потом пришла смс о получении паспорта в дни приема. Приехал за полчаса до начала, в очереди был 5-6м, и в принципе быстро все оформил. Но с помещением и организацией надо что-то делать.
montero3
А без очереди сколько?
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