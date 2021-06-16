О неприятном визите в 3-е отделение отдела по вопросам миграции УМВД России на улице Типанова, 3, рассказал читатель «Фонтанки» Денис 16 июня. По его словам, причиной его посещения стала необходимость замены российского паспорта по достижении 45 лет. Предварительно подав заявление на портале «Госуслуги», он получил ответ, что его пригласят для предоставления документов.
Однако затем ему пришло сообщение, что посетить отделение в определённое время не получится, необходимо подойти в приёмные часы. В связи с этим в назначенное время он пришёл и занял место в живой очереди. Время приёма в тот день составляло 45 минут, а желающих получить услуги оказалось так много, что все они просто не поместились в коридорах — кого-то отправили на улицу.
«В помещении душно и жарко, отсутствует кондиционирование и, по-видимому, не работает вентиляция. В соседние кабинеты я наблюдал составление «народных списков» вместо записи для поддержания порядка в очереди самими посетителями. По завершении указанного времени приёма в кабинет № 6 сотрудники перестали запускать посетителей, которые пришли на приём к указанному времени, и сказали, что теперь начинается другой приём (через «Госуслуги» по записи на время) и всем нужно было «приходить раньше, чтобы занимать очередь заранее». Таким образом, подать документы в требуемый срок оказалось невозможно, что делает невозможным и получение услуги в срок, оставляет меня как гражданина без паспорта», — рассказал Денис.
читатель «Фонтанки» Денис
Возмущённый петербуржец также отметил, что администрация не обеспечила соблюдение социальной дистанции и ношение масок посетителями, способствуя их возможному заражению коронавирусом в условиях пандемии.
«Фонтанке» не удалось дозвониться до 3-го отделения отдела по вопросам миграции УМВД России на улице Типанова, 3. Издание обратилось за комментарием в пресс-службу полицейского главка.
Аналогичные очереди накануне скопились в Петербурге у Единого миграционного центра на улице Красного Текстильщика. Из-за массового наплыва посетителей его перевели на усиленный режим работы.