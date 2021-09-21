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Давно такого не было: в Петербурге сняли длинную очередь из скорых у Покровской больницы

Впервые с лета у Покровской больницы в Петербурге сняли очередь из карет скорой помощи. Фотокорреспондент «Фонтанки» насчитал 14 машин в режиме ожидания. Они потихоньку двигались к приемному покою.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как писала «Фонтанка» 21 сентября, в последние дни на Покровскую больницу резко возросла нагрузка. Если еще в начале сентября в неё приезжали по 20–25 скорых в день, то теперь она принимает по 60–65 машин в сутки. Сами врачи сравнивают ситуацию в больнице с июнем, на который пришёлся пик третьей волны коронавируса в Петербурге.

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На прошлой неделе в Петербурге несколько дней подряд госпитализировали в день до 350 человек в сутки. В Смольном были вынуждены начать расширять коечный фонд. Койки добавили в пансионате «Заря», а с 23 сентября две сотни мест откроют и в больнице Святителя Луки.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (14)

266188746
Выборы провели, детей в школы собрали, с дач все вернулись
Cveta
Июнь - это не давно, а недавно
266290554
Зато все публичные мероприятия и выставки с толпами народу без масок работают в полном объеме, никаких ограничений.
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