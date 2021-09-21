Как писала «Фонтанка» 21 сентября, в последние дни на Покровскую больницу резко возросла нагрузка. Если еще в начале сентября в неё приезжали по 20–25 скорых в день, то теперь она принимает по 60–65 машин в сутки. Сами врачи сравнивают ситуацию в больнице с июнем, на который пришёлся пик третьей волны коронавируса в Петербурге.
На прошлой неделе в Петербурге несколько дней подряд госпитализировали в день до 350 человек в сутки. В Смольном были вынуждены начать расширять коечный фонд. Койки добавили в пансионате «Заря», а с 23 сентября две сотни мест откроют и в больнице Святителя Луки.