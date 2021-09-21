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65 скорых в день: в Покровской больнице резко выросло число госпитализаций

В Петербурге в три раза выросло число госпитализаций с коронавирусом в Покровскую больницу

Покровская больница в Петербурге испытывает повышенную нагрузку в последние дни — число госпитализируемых пациентов с коронавирусом выросло в три раза по сравнению с началом сентября. Врачи сравнивают ситуацию с июньским пиком.

«Последние дни мы наблюдаем рост числа госпитализаций. За вчерашние сутки к приемному отделению городской Покровской больницы прибыло 65 машин скорой медицинской помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров «зеленой» зоны, — подтвердила «Фонтанке» 21 сентября пресс-секретарь учреждения Ирина Котова. — В августе — начале сентября количество госпитализируемых пациентов составляло 20–25 человек. Идет явный и логичный рост количества петербуржцев, нуждающихся в госпитализации с коронавирусной инфекцией».

По её словам, коллектив больницы работает в полном составе.

«Отдохнувшие, набравшиеся сил. Свободный коечный фонд есть. Мы очень надеемся на сознательность населения в плане вакцинации от covid-19, уже доказано, что иммунопрофилактика защищает от развития тяжелых форм заболевания», — отметила Котова.

На прошлой неделе в Петербурге несколько дней подряд госпитализировали в день до 350 человек в сутки. В Смольном были вынуждены начать расширять коечный фонд.

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Комментарии (9)

260668831
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