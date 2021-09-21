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В Петербурге разворачивают еще 200 коронавирусных коек

Власти Петербурга продолжают наращивать коронавирусный коечный фонд. К борьбе с инфекцией возвращается больница Святителя Луки.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, с завтрашнего дня, 22 сентября, в больнице Святителя Луки появятся две сотни коек для больных с коронавирусом. В выходные туда активно искали персонал.

До этого, 17 сентября, 150 дополнительных коек были развернуты в пансионате «Заря».

Как писала «Фонтанка», Покровская больница в Петербурге в последние дни из-за подъема заболеваемости испытывает повышенную нагрузку: число госпитализируемых пациентов с коронавирусом выросло в три раза. За минувшие сутки в приемный покой приехали 65 карет скорой помощи.

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Комментарии (5)

260668831
Ну, что вакцинированные пошли?
А2020
Минздрав совсем ахренел, когда Мурашко отдадут под суд? Лечить арбидолом - это преступление против русского народа!
teodor
Ну, понеслась! Выборы прошли будем нагнетать:))) опять люди будут падать находу) и очереди из скорых
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