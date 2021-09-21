В Петербурге разворачивают еще 200 коронавирусных коек

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, с завтрашнего дня, 22 сентября, в больнице Святителя Луки появятся две сотни коек для больных с коронавирусом. В выходные туда активно искали персонал.



До этого, 17 сентября, 150 дополнительных коек были развернуты в пансионате «Заря».



Как писала «Фонтанка», Покровская больница в Петербурге в последние дни из-за подъема заболеваемости испытывает повышенную нагрузку: число госпитализируемых пациентов с коронавирусом выросло в три раза. За минувшие сутки в приемный покой приехали 65 карет скорой помощи.

