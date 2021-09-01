В День знаний на втором этаже торгового центра «Питерлэнд» в Петербурге выстроилась многометровая очередь из родителей и школьников. Из-за наплыва гостей вход в веревочный парк «Высотный Город» ограничили — на площадку пропускают только десять человек в полчаса.
Как сообщила читательница «Фонтанки» Юлия, многие приходят с несколькими детьми, из-за чего вереница из людей после запуска вырастает за считанные минуты.
«Никогда здесь такого не видела! Это типичная мертвая пробка, которая не двигается, потому что касса просто стоит и ждет, когда будут запускать. Так мы простояли около 40 минут и, к счастью, попали одними из последних в наш заход. Все это 1 сентября! Линейка на кассе», — рассказала петербурженка.
По словам читательницы, почти все родители, которых она увидела в очереди на кассу, были в масках.
Сам веревочный парк, отметила горожанка, сейчас переполнен: в ожидании выхода на задание на мостике стоят три человека, это разрешенный максимум.