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В День знаний петербуржцы с детьми встали в небывалую очередь, чтобы развлечься

В День знаний на втором этаже торгового центра «Питерлэнд» в Петербурге выстроилась многометровая очередь из родителей и школьников. Из-за наплыва гостей вход в веревочный парк «Высотный Город» ограничили — на площадку пропускают только десять человек в полчаса.

Как сообщила читательница «Фонтанки» Юлия, многие приходят с несколькими детьми, из-за чего вереница из людей после запуска вырастает за считанные минуты.

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«Никогда здесь такого не видела! Это типичная мертвая пробка, которая не двигается, потому что касса просто стоит и ждет, когда будут запускать. Так мы простояли около 40 минут и, к счастью, попали одними из последних в наш заход. Все это 1 сентября! Линейка на кассе», — рассказала петербурженка.

По словам читательницы, почти все родители, которых она увидела в очереди на кассу, были в масках.

Сам веревочный парк, отметила горожанка, сейчас переполнен: в ожидании выхода на задание на мостике стоят три человека, это разрешенный максимум.

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Комментарии (9)

266177829
Неистребимо генетическое чувство желания постоять в очередях, теперь за веревками ....
Adriana_Celentana
Что же возмущает Юлию? Из материала не очевидно. Ей не нравится, что люди приходят с чужими детьми за компанию? Или?
266222919
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координ.аты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.
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