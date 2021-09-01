В День знаний на втором этаже торгового центра «Питерлэнд» в Петербурге выстроилась многометровая очередь из родителей и школьников. Из-за наплыва гостей вход в веревочный парк «Высотный Город» ограничили — на площадку пропускают только десять человек в полчаса.



Как сообщила читательница «Фонтанки» Юлия, многие приходят с несколькими детьми, из-за чего вереница из людей после запуска вырастает за считанные минуты.