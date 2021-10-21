24 ноября — круглый стол «Импортозамещение для вузов: как без потерь перейти на отечественное ПО»

Переход на отечественное ПО начался в вузах в 2018 году, когда Министерство образования и науки издало приказ №1220. В соответствии с этим планировалось в 2020 году уже подходить к финальному этапу импортозамещения, но на практике вузы и ссузы близки к нему не более чем на 10%. С чем это связано и нужно ли вузам это импортозамещение — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить следующие вопросы:
- Какое ПО сейчас используют вузы?
- Есть ли аналоги импортного ПО российского производства? Способны ли они закрыть все потребности вузов?
- Как отличается стоимость отечественного и импортного ПО?
- Выделяются ли субсидии/финансирование со стороны государства для перехода на отечественное ПО?
- Какие трудности связаны с переходом? Как ПО разных производителей интегрируется между собой?
- Не отдалит ли переход на отечественное ПО российских студентов и преподавателей от мировых трендов в образовании и науке?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 24 ноября 2021 года.
По вопросам участия:
Анастасия Петрова, a.petrova@fontanka.ru, +7 (953) 157–05–77