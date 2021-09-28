1 октября — круглый стол «Велодвижение без границ»

В рамках проекта «Велодвижение» создана велосипедная дорожка в городе Светогорске и обустроен элементами велосипедной инфраструктуры автомобильный пункт пропуска «Светогорск» на границе России и Финляндии. Построенная велосипедная инфраструктура станет одним из ключевых элементов для формирования региональной сети велосипедных маршрутов. Строительство велодорожки завершилось летом 2021 года.



Также в рамках проекта был проведён ряд исследовательских работ, направленных на изучение факторов развития велосипедного движения и велотуризма на приграничных территориях Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, а также ведется активная рекламная и просветительская деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения велосипедистов.

