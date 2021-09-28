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1 октября — круглый стол «Велодвижение без границ»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно Дирекцией по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведет круглый стол «Велодвижение без границ».

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В рамках проекта «Велодвижение» создана велосипедная дорожка в городе Светогорске и обустроен элементами велосипедной инфраструктуры автомобильный пункт пропуска «Светогорск» на границе России и Финляндии. Построенная велосипедная инфраструктура станет одним из ключевых элементов для формирования региональной сети велосипедных маршрутов. Строительство велодорожки завершилось летом 2021 года.

Также в рамках проекта был проведён ряд исследовательских работ, направленных на изучение факторов развития велосипедного движения и велотуризма на приграничных территориях Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, а также ведется активная рекламная и просветительская деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения велосипедистов.

Вопросы для обсуждения:

  • В какой стадии находится реализация проекта?
  • Какие шаги предпринимают участники проекта сейчас?
  • Как повлияла пандемия на реализацию проекта?
  • Что будет способствовать развитию межграничного велодвижения?
  • Какой трафик ожидается на границе (при снятии коронавирусных ограничений)?
  • Как добраться до Светогорска на велосипеде?
  • Что важно для развития велодвижения по итогам реализации проекта?
  • Велоинфраструктура развита фрагментарно, а потребности велосипедистов и тех, кто хотел бы использовать велосипед более разнообразны. Можно ли ездить?
  • Безопасность велодвижения. Как повысить?

Спикеры:

— Потифорова Ольга Анатольевна — Заместитель генерального директора
— Павлов Юрий Павлович — начальник управления по ГЧП и внешним связям
— Ренжин Андрей Александрович — заместитель главы администрации
— Русских Александр Владимирович, депутат законодательного собрания ЛО, заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного собрания ЛО по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. Руководитель проекта «ВЕЛО 47»
— Ваньчков Дмитрий Юрьевич, заместитель председатель Комитета по транспорту СПб
— Герман Мойжес, Ассоциация велосипедистов и пешеходов «Пошли-поехали»
— Кудинов Дмитрий Алексеевич, депутат 4 созыва муниципального образования Заневское городское поселение, велоактивист
— Дементьева Ольга Валерьевна, начальник ПДБД ГБУ ДО «Центр «Ладога»
и др.

Модератор: Мокейчева Мария, редактор городского портала Фонтанка.ру

Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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