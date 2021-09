Среда джаза с Давидом Голощекиным: The Lew Tabackin Quartet — I'll Be Seeing You

Американский джазовый музыкант Лью Табакин по праву считается авторитетнейшим тенор-саксофонистом и флейтистом нашего времени. За свою карьеру Лью Табакин сотрудничал с такими легендарными музыкантами, как Кэб Кэллоуэй, Кларк Терри, оркестр Тэда Джонса и Мела Льюиса, Майнард Фергюсон, Джо Хендерсон и Элвин Джонс.