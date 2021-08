От Ай Вэйвея до Мураками — главное о современных художниках



Где: Highbrow



Когда: без ограничений



Язык: английский, можно включить субтитры



Платформа Highbrow работает по подписке, но за месячный пробный период вполне реально пройти сразу несколько курсов. Начать можно с цикла из десяти лекций Ground-Breaking Contemporary Artists, каждая из которых рассказывает историю одного из современных узнаваемых мастеров. На первом занятии слушатели узнают о кураторе, архитекторе и китайском художнике Ай Вэйвэе, чьё имя в 2011 году возглавило рейтинг журнала ArtReview ста самых влиятельных персон в арт-мире. На втором речь пойдёт о Марине Абрамович, на третьей — о немецком живописце, стоящем у истоков «капиталистического реализма» Герхарде Рихтере. Всего занятий десять. Затрагиваются фигуры Дэмьена Хёрста, который прославился в 1991 году работой Physical impossibility of death in the mind of someone living («Физическая невозможность смерти в сознании живущего») в виде трупа тигровой акулы в аквариуме с формальдегидом, и Такаси Мураками — «японского Энди Уорхола», известного рисованными фантастическими аниме-персонажами. Уроки открываются друг за другом, а напоминания о них ежедневно приходят на электронную почту, чтобы обучение «стало привычкой».