Фото: Скриншот сайта coursera.org Поделиться Поделиться







В начале нового учебного года российские и зарубежные университеты загружают множество бесплатных курсов на образовательные платформы в Сети. Среди новинок — лекции по истории польского кино и современному искусству, серия мастер-классов по мультипликации и уроки по фотографии и японскому стихосложению. Вот 10 курсов, присоединиться к которым получится уже этой осенью.

МГУ и история театра

Где: Универсариум

Когда: прохождение доступно до 18 сентября

Язык: русский

Курс «История русского театра как история России» читают в МГУ. Ведущим стал театральный критик Григорий Заславский. За семь учебных модулей он проходит по основным «опорным точкам» в развитии театрального мастерства.



Акцент будет сделан, например, на истории создания первого российского десятичасового спектакля «Артаксерксово действо»: в 1672 году пьесу по указу Алексея Михайловича написал лютеранский пастор Иоганн Грегори во многом для «оправдания» женитьбы царя на Наталье Нарышкиной. Постановку сидя смотрел единственный зритель — государь. Остальные, в том числе его супруга, могли «подглядывать» за происходящим на сцене через специально проделанные щели. Отдельные части курса Заславского сосредоточены на развитии «Современника» и Театра.doc.



Фото: Универсариум Поделиться Поделиться







Фольклористика: бой баб и мемы

Где: Универсариум

Когда: с 1 сентября до 1 октября

Язык: русский

Узнать о мифах и верованиях, веками определявших быт жителей русской глубинки, послушать о демонах, в которых верили раньше, и понять, как сегодня работают антропологи, вы сможете на курсе «Русский фольклор» Российского государственного гуманитарного университета. Лектор Никита Петров давно уже работает с Arzamas, публикует монографии о русских богатырях и популярно объясняет, зачем сегодня изучать, например, записи о сновидениях и легендах жителей Русского Севера. В шести уроках ведущий даст базовое понимание того, что такое фольклор и как он отражает историческую действительность. Прямо в кадре ведущий будет гадать на палках с корнями, объяснит, почему мемы в социальных сетях — тоже своего рода фольклор, и расскажет о «скоморошинах». Это пародии на былины: не герои побеждают нечисть, а «бабы дерутся с другими бабами, когда стирают бельё, при помощи горшков или другой домашней утвари».

Фото: Скриншот видео/ Универсариум Поделиться Поделиться







Разобраться, о чём писали философы Где: Открытое образование

Когда: с 1 сентября

Язык: русский

МФТИ представляет общий курс «Философские концепции науки и техники». Материал предлагается изучать в своём темпе в среднем за 11 недель. От средневековых воззрений слушатели перейдут к основным теориям Возрождения. Среди упоминаемых имён обязательно будут и Шопенгауэр, и Адорно, и Хайдеггер, и Фрейд, и Делез. В общем во время уроков слушатели «пробегутся» по всем основным вехам философии.



Фото: Скриншот видео/ Открытое образование Поделиться Поделиться







Быстро — о фотографии

Где: Открытое образование

Когда с 13 сентября

Язык: русский

Цикл лекций «Как читать фотографию» от Самарского госуниверситета — в равной степени и теоретический, и практический. Слушая об истории развития фото и киноискусства, использовании снимков в СМИ или «моде, красоте и телесности в зеркале фотографии», пользователи параллельно выполняют практические задания, загружая результат на платформу. Как и все задания на «Открытом образовании», эти оцениваются, обсуждать детали можно с «сокурсниками» на специальной странице-форуме. Курс читают доктор философии Сергей Лишаев и социолог Наталия Сергеева.



Фото: Скриншот видео/ Открытое образование Поделиться Поделиться







Анимационная студия — в любом доме

Где: Универсариум

Когда: с 15 сентября

Язык: русский

С чего начать создание мультфильма, почему в некоторых случаях рисованная анимация «выразительнее» пластилиновой и в каких программах легче всего «оживить» героев — обо всём этом рассказывается на курсе ВГИКа «Домашняя мультстудия». Детали преподаватель анимации Евгений Кабаков объясняет подробно и на примерах, так что уроки будут интересны и детям. Никаких особых программ устанавливать не потребуется.



Фото: Скриншот видео/ Универсариум Поделиться Поделиться







Главное о картинах разных эпох

Где: Открытое образование

Когда: с 4 октября до 27 декабря

Язык русский

Базовый курс об истории изобразительного искусства Политех разработал совместно с Петровским колледжем. Каждый исторический и культурный этап — от Древнего мира до современности — раскрывается на отдельной лекции. Большой модуль посвящён русскому искусству. Студентам доступны не только стандартная видеопрезентация и конспект по каждому уроку, но и глоссарий с основными именами и терминами.

Фото: Скриншот видео/ Открытое образование Поделиться Поделиться







Киноведение и польские режиссёры в сети

Где: сайт Arzamas

Когда: с 21 октября

Язык: русский

В трёх лекциях киновед Денис Вирен расскажет главное о польской киношколе и её развитии. В курсе предусмотрен большой блок с дополнительными материалами: киновед Наум Клейман и его коллега, режиссёр, обладатель главной награды Венецианского фестиваля Кшиштоф Занусси выделили главное из истории советско-польских взаимоотношений в 1950–1980 годах, график Игорь Гурович подготовил подборку самых примечательных польских киноафиш и плакатов, а журналист Станислав Кувалдин составил целый путеводитель по фильму «Ва-банк». Эту криминальную комедию режиссёр Юлиуш Махульский снял в 1981 году. Курс дополнен списком самых популярных польских фильмов разного времени и лекцией киноведа Дениса Вирена о национальном телевидении.

Фото: Кадр из фильма «Ва-банк»/режиссёр Юлиуш Махульский/Youtube.com Поделиться Поделиться







Введение в классическую музыку от Йельского университета

Где: Coursera

Когда: без ограничений

Язык: английский с русскими субтитрами

Йельский университет разработал новый образовательный онлайн-курс «Введение в классическую музыку». Слушатели узнают базовые понятия — ритм, гармония — и послушают лекции о музыкальных течениях и композиторах. На уроках разбираются песни Бон Джови и затрагиваются психологические аспекты: чтобы объяснить, как звуки воздействуют на мозг и почему иногда, услышав ту или иную композицию, мы покрываемся мурашками, лектор обращается к научным исследованиям. После каждого урока пользователь может пройти тесты и изучить страничку с дополнительным списком литературы, так что при желании любую из тем можно подробнее изучить самостоятельно. Ведущий курса — специалист по теории музыки, профессор Йельского университета Крэйг Райт. Он многие годы изучал музыку Средневековья и писал работы о Моцарте: и первого, и второго на курсе будет немало. Предполагается, что все лекции можно прослушать за четыре недели.



Фото: Скриншот сайта coursera.org Поделиться Поделиться







Переводчик — о японской поэзии

Где: Открытое образование

Когда: без ограничений

Язык: русский

«Японская поэтическая традиция» — курс, который с начала 2021 года читает переводчик более чем 20 сборников с японского на русский Александр Долин. Ведущий отдельно разбирает традиции эстетики разных эпох. Речь пойдёт и о времени Нара 710 — 794 годов, когда буддизм в Японии проник во все сферы, а культура пережила расцвет, и о периоде Эдо — золотом веке японской литературы, отметившимся работами поэта- классика Мацуо Басё. Все лекции на сайте длятся от 8 до 15 минут.

Фото: Скриншот видео/ Открытое образование Поделиться Поделиться







От Ай Вэйвея до Мураками — главное о современных художниках

Где: Highbrow

Когда: без ограничений

Язык: английский, можно включить субтитры

Платформа Highbrow работает по подписке, но за месячный пробный период вполне реально пройти сразу несколько курсов. Начать можно с цикла из десяти лекций Ground-Breaking Contemporary Artists, каждая из которых рассказывает историю одного из современных узнаваемых мастеров. На первом занятии слушатели узнают о кураторе, архитекторе и китайском художнике Ай Вэйвэе, чьё имя в 2011 году возглавило рейтинг журнала ArtReview ста самых влиятельных персон в арт-мире. На втором речь пойдёт о Марине Абрамович, на третьей — о немецком живописце, стоящем у истоков «капиталистического реализма» Герхарде Рихтере. Всего занятий десять. Затрагиваются фигуры Дэмьена Хёрста, который прославился в 1991 году работой Physical impossibility of death in the mind of someone living («Физическая невозможность смерти в сознании живущего») в виде трупа тигровой акулы в аквариуме с формальдегидом, и Такаси Мураками — «японского Энди Уорхола», известного рисованными фантастическими аниме-персонажами. Уроки открываются друг за другом, а напоминания о них ежедневно приходят на электронную почту, чтобы обучение «стало привычкой».



Фото: Скриншот сайта gohighbrow.com Поделиться Поделиться





