28 сентября — круглый стол «Сезон гриппа и ОРВИ на подходе. Можно ли меньше болеть?»

— Существует ли «простуда»? Или все это вирусные заболевания и не стоит бояться плохой погоды? Основные факторы роста заболеваемости

В сентябре с возвращением из отпусков, началом занятий в школах и вузах, люди все больше времени проводят в помещениях, общение между становится более тесным. Осень — традиционное время обострения вирусных заболеваний. О том, какие действенные способы профилактики и лечения ОРВИ и гриппа существуют — поговорим на круглом столе.

— Когда в этом году ожидается наступление сезона гриппа и ОРВИ? От чего зависит распространение этих заболеваний?

— Какие методы профилактики можно считать наиболее эффективными? Как защититься от распространения вирусов в коллективах — детских и взрослых? Помогают ли меры, принимаемые от ковида — маски, дезинфекция рук — от гриппа и ОРВИ?

— Вакцинация от гриппа: чего ждать в этом году, какие вакцины будут доступны в России? Когда нужно делать прививку?

— Как сезонная заболеваемость гриппом сочетается с эпидемией коронавируса — совпадут ли волны?

— Какие способы лечения гриппа и ОРВИ сейчас существуют и на самом деле эффективны?

К участию приглашаются представители частных клиник, фармацевтических компаний, аптечных сетей.



По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72



egorova@fontanka.ru

