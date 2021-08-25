FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
Печать

28 сентября — круглый стол «Сезон гриппа и ОРВИ на подходе. Можно ли меньше болеть?»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему: «Сезон гриппа и ОРВИ на подходе. Можно ли меньше болеть?»

В сентябре с возвращением из отпусков, началом занятий в школах и вузах, люди все больше времени проводят в помещениях, общение между становится более тесным. Осень — традиционное время обострения вирусных заболеваний. О том, какие действенные способы профилактики и лечения ОРВИ и гриппа существуют — поговорим на круглом столе.

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Существует ли «простуда»? Или все это вирусные заболевания и не стоит бояться плохой погоды? Основные факторы роста заболеваемости

— Когда в этом году ожидается наступление сезона гриппа и ОРВИ? От чего зависит распространение этих заболеваний?

— Какие методы профилактики можно считать наиболее эффективными? Как защититься от распространения вирусов в коллективах — детских и взрослых? Помогают ли меры, принимаемые от ковида — маски, дезинфекция рук — от гриппа и ОРВИ?

— Вакцинация от гриппа: чего ждать в этом году, какие вакцины будут доступны в России? Когда нужно делать прививку?

— Как сезонная заболеваемость гриппом сочетается с эпидемией коронавируса — совпадут ли волны?

— Какие способы лечения гриппа и ОРВИ сейчас существуют и на самом деле эффективны?

К участию приглашаются представители частных клиник, фармацевтических компаний, аптечных сетей.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний