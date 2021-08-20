В Кронштадте проведут фестиваль со сбором мусора, велопробегом и показом кино

На XII Международном экологическом фестивале искусств «КронФест 2021» в Кронштадте гостей вооружат знаниями по спасению планеты и в качестве первого шага предложат убраться на берегу Финского залива. Конечно, всё по желанию. В качестве альтернативной активности для горожан организуют прогулки на «экоплавсредстве» в виде сапборда, велопробег и походы на кинопоказы о климате и мире вокруг.
Старт праздника запланирован на 26–28 августа. В первый день в Музее истории Кронштадта пройдёт научно-практическая конференция об экологии Балтийского региона. После желающим покажут документальный фильм «Energy Observer, посланники Земли». Он — о первом в мире судне, которое работает на водороде, самостоятельно его генерируя.
С 27 августа на Музейной площади и у форта Риф появятся тематические арт-объекты, созданные приглашенными художниками, а уже 28 августа в 10:00 на защитном сооружении начнётся марафон катания на сапах и волонтерский выезд по уборке береговой линии форта.
С 11:00 до 14:00 в программе — «Чистые игры». Участники разделятся на команды и пойдут собирать мусор. Каждый год активисты умудряются собрать от 2 до 5 тонн выброшенных кем-то пакетов, банок и бутылок.
Лозунг 29 числа — «отдых». Любителям активного времяпрепровождения может понравиться идея присоединиться к велопробегу от Яхтенной площади, 3, до форта Риф.
Добраться до защитного сооружения стоит даже тем, кто пойдёт туда пешком, — на месте работает музей, а около офицерской казармы стоит макет самолёта Як-1б, построенный специально для съёмок картины Алексея Германа-младшего «Воздух». Идеально для фотографий и игр с детьми. Ближе к обеду посетителям предложат стать зрителями фэшн-показа, а после — посмотреть картину «Энергия души».
Также на фестиваль можно привезти ненужные вещи, которые давно хотелось сдать. 27 августа на Ленинградской улице, 2, с 17 до 19 часов работает пункт приёма одежды, обуви, книг, предметов быта. Проект называется «Дармарка».
Полная программа фестиваля выложена на его официальном сайте и в социальных сетях. Обратите внимание, что нужна регистрация.
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