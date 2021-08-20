В Кронштадте проведут фестиваль со сбором мусора, велопробегом и показом кино

На XII Международном экологическом фестивале искусств «КронФест 2021» в Кронштадте гостей вооружат знаниями по спасению планеты и в качестве первого шага предложат убраться на берегу Финского залива. Конечно, всё по желанию. В качестве альтернативной активности для горожан организуют прогулки на «экоплавсредстве» в виде сапборда, велопробег и походы на кинопоказы о климате и мире вокруг.

Старт праздника запланирован на 26–28 августа. В первый день в Музее истории Кронштадта пройдёт научно-практическая конференция об экологии Балтийского региона. После желающим покажут документальный фильм «Energy Observer, посланники Земли». Он — о первом в мире судне, которое работает на водороде, самостоятельно его генерируя.

С 27 августа на Музейной площади и у форта Риф появятся тематические арт-объекты, созданные приглашенными художниками, а уже 28 августа в 10:00 на защитном сооружении начнётся марафон катания на сапах и волонтерский выезд по уборке береговой линии форта.



С 11:00 до 14:00 в программе — «Чистые игры». Участники разделятся на команды и пойдут собирать мусор. Каждый год активисты умудряются собрать от 2 до 5 тонн выброшенных кем-то пакетов, банок и бутылок.



Лозунг 29 числа — «отдых». Любителям активного времяпрепровождения может понравиться идея присоединиться к велопробегу от Яхтенной площади, 3, до форта Риф.

