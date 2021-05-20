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О форте Константин и жизни солдат расскажут в новом историческом музее Кронштадта

Как появился форт Константин и почему его прозвали «Матросским Сахалином», каково устройство шахт для подъёма боеприпасов, что скрывается в оружейных двориках и какой была жизнь солдат — обо всём этом с 25 мая горожане смогут узнать в музее истории одного из самых крупных укреплений Кронштадта. Новая экспозиция «Пушкарь» расположилась в жилых помещениях батареи Брылкина.

Фото: предоставлено музеем
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Директор музея Геннадий Бычков — моряк, профессиональный рыбак — всю жизнь собирал экспонаты. Лично поднял со дна Финского залива якорь-кошку петровского времени — такие использовались для чистки дна во время строительства искусственных островов, а сейчас это один из самых значимых предметов в собрании. Среди почти трехсот других предметов — ядра и пули, монеты, части фортовых механизмов, седло 1906 года и предметы обихода, которыми пользовались солдаты в XIX веке. Подробнее о том, как в форту жилось служащим, посетители узнают в отдельной части экспозиции.

29 мая в честь открытия музея всех пустят бесплатно, а в 13:00, 15:00 и 18:00 проведут экскурсии. В другие дни сопровождение включено в стоимость билетов. «Пушкарь» работает без выходных с 12:00 до 20:00.

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Фото: предоставлено музеем

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