Как рассказал генеральный директор «Невы Тревел» Юрий Набатов, компания выполняет по 4 рейса ежедневно в обе стороны. Начальная точка маршрута — причал «Сенатская пристань». Затем метеоры заходят за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, откуда напрямую отправляются в Кронштадт — к причалу у форта Пётр Первый, находящемуся на территории кластера «Остров фортов». Пассажиры, которые хотят попасть непосредственно в центр Кронштадта, смогут проследовать до конечной точки маршрута — Зимней пристани. Билет туда-обратно обойдется в 2 200 рублей. Но уже этим летом компания намерена снизить стоимость до 1 650 рублей.

Также будет организован экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта», куда будут отправления до 7 раз в день от причала парка «Остров фортов».

Ранее восстановить водное сообщение с Кронштадтом пыталась компания Radisson Royal (в числе бенефициаров совладельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев). В 2019 году она предложила экскурсию на яхте ледового класса «Баттерфляй». Яхта курсировала от причала на набережной Макарова до исторических военных укреплений на острове Котлин в режиме вечерней экскурсии на 4,5 часа ( 1 800 рублей взрослый билет) и дневного рейса с высадкой в Кронштадте ( 1 200 рублей в одну сторону).



Сама «Нева Тревел» запускала в прошлом году маршрут до Зимней пристани в Кронштадте, но это был маршрут выходного дня с акцентом на посещение Морского Никольского собора и Якорной площади.



«Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

