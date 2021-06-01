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Петербург и «Остров фортов» связал метеор. Рейсы в Кронштадт будут ходить четыре раза в день

Между Петербургом и Кронштадтом начал курсировать новый водный маршрут

У петербуржцев и гостей города появился новый способ добраться в музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. С 1 июня туда начал ходить метеор.

Как рассказал генеральный директор «Невы Тревел» Юрий Набатов, компания выполняет по 4 рейса ежедневно в обе стороны. Начальная точка маршрута — причал «Сенатская пристань». Затем метеоры заходят за пассажирами на пристань Дворцовой набережной, откуда напрямую отправляются в Кронштадт — к причалу у форта Пётр Первый, находящемуся на территории кластера «Остров фортов». Пассажиры, которые хотят попасть непосредственно в центр Кронштадта, смогут проследовать до конечной точки маршрута — Зимней пристани. Билет туда-обратно обойдется в 2 200 рублей. Но уже этим летом компания намерена снизить стоимость до 1 650 рублей.

Также будет организован экскурсионно-прогулочный маршрут «Форты Кронштадта», куда будут отправления до 7 раз в день от причала парка «Остров фортов».

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Ранее восстановить водное сообщение с Кронштадтом пыталась компания Radisson Royal (в числе бенефициаров совладельцы «Киевской площади» Год Нисанов и Зарах Илиев). В 2019 году она предложила экскурсию на яхте ледового класса «Баттерфляй». Яхта курсировала от причала на набережной Макарова до исторических военных укреплений на острове Котлин в режиме вечерней экскурсии на 4,5 часа (1 800 рублей взрослый билет) и дневного рейса с высадкой в Кронштадте (1 200 рублей в одну сторону).

Сама «Нева Тревел» запускала в прошлом году маршрут до Зимней пристани в Кронштадте, но это был маршрут выходного дня с акцентом на посещение Морского Никольского собора и Якорной площади.

«Запуск водного сообщения с Кронштадтом станет одной из мер по снижению нагрузки на кронштадтские дороги в летний сезон», — отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Маршрут обещает поддержать правительство Петербурга.

«Остров фортов» — место для семейного туризма. Мы делаем ставку на то, что гости будут приезжать не один раз.«Это новая туристская география — сочетание классики и современности », — прокомментировал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Первая часть парка «Остров фортов» начала работу в июле 2020 года. В ней появились Аллея Героев российского флота, прогулочные зоны и детские игровые площадки. Тогда же заработали музейно-исторический парк «Остров фортов» (9 га) и учебно-тренировочный комплекс «Лагерь настоящих героев», рассчитанный на единовременный отдых и обучение 160 детей.

Вторая очередь парка «Остров фортов» будет введена в эксплуатацию ко Дню Военно-морского флота в 2021 году. Там будут устроены новая историческая площадка, скейтпарк, пространство для спортсменов и набережная.

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Комментарии (1)

Black_Pathfinder
Так четыре дня в неделю или четыре раза в день?
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