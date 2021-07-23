автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вторая часть парка «Остров фортов» станет доступна для посетителей в День ВМФ с 16:00, после официальной приемки объекта за два часа до этого. Преимущественно она рассчитана на детей, но и взрослым будет интересно, уверены создатели. Сейчас на площадке заканчивают работы, вывозят мусор, технику, сворачивают стройгородок.

Площадь первой части парка — 5,7 га. Ее проходимость, по подсчетам «Острова фортов», составляет около 70 тысяч человек в месяц. В выходные трафик возрастает до 12–15 тысяч человек, в будни — закономерно снижается до 4–5 тысяч. С открытием второй очереди к парку прирастет еще 2 га общественного пространства.



«Это тематическое продолжение первой очереди парка, которую мы открывали в прошлом году. Мое мнение — здесь уклон сделан на рекреационную составляющую и более развита инфраструктура для отдыха именно молодежи», — сказал «Фонтанке» генеральный директор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович.

В воскресенье здесь откроется первый в Кронштадте скейт-парк. Как рассказали в «Острове фортов», протестировать его приедут ребята из федерации скейтбординга и уже ставший знаменитым юный петербуржец Максим. Он потерял в детстве обе ноги, но это не помешало ему покорить своим мастерством даже легендарного американского скейтбордиста Тони Хоука.



Скейт-парк



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Скейт-парк



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Следующая доминанта нового общественного пространства — детская площадка с огромной горкой в форме маяка, качелями, двумя песочницами и небольшой сценой, где любой желающий может бесплатно устроить тематическое представление. «Она сделана не по типовому проекту. Это абсолютно индивидуальный творческий проект всей нашей команды, у которой много детей», — сказала директор по внешним коммуникациям АНО «Остров фортов» Светлана Сергеева.



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Одна из песочниц крытая, в ней можно будет играть в дождь или после него. Вместо столбов крышу поддерживают перископы, как на подлодках. Отверстия для глаз в них сделаны на разной высоте — как на уровне ребенка, так и на уровне взрослого.

Семьи с детьми — это основные посетители парка. С расчетом на них во второй очереди решили построить стилизованное под корабль сооружение, в котором будет располагаться семейное кафе. Заведение станет укрытием от дождя и альтернативой стритфуду, к которому многие родители относятся настороженно. Гостям предложат детское меню, европейскую кухню, возможно, с морской тематикой.

Кока на корабле пока нет. Запустить ресторан планируют к концу августа. До тех пор посетители смогут перекусить только фуд-траках или принести еду с собой. Расположиться с ней можно будет на летних уличных столиках или в амфитеатре на нижней палубе корабля. За обедом можно будет почитать о становлении парового двигателестроения. Информационные материалы установят на специальных крутящихся стендах. Они расскажут историю развития «от парохода до атомохода».



Ресторан



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рабочие сейчас активно застилают верхнюю палубу корабля-ресторана. Здесь будет смотровая площадка и новая локация для фотографий а-ля на носу «Титаника». С нее открывается вид на залив и форты. Рассмотреть их поближе можно будет через бинокли.



Смотровая площадка



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Смотровая площадка



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вид со смотровой площадки



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вид со смотровой площадки



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Вид со смотровой площадки



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Рядом с рестораном расположился «нулевой километр», показывающий расстояние до крупнейших портов мира. Он соседствует со скульптурой серого морского тюленя, которую также откроют 25 июля. Как и пингвина на Аллее героев российского флота в первой части парка, тюленя можно будет погладить и потрогать за усы.



Таблички на «нулевом километре»



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кроме того, к воскресенью здесь обустроят прибрежную зону отдыха с лежаками площадью около 500 кв. м. С помощью пандуса спуститься к воде смогут родители с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Лежать на шезлонгах под шум камышей можно, но купаться — запрещено.

Секрет стоимости части парка Константин Чамилович «Фонтанке» раскрывать не стал. Он сообщил, в рамках «Острова фортов» в этом году начинаются реставрационные работы на фортах Император Александр I, Пётр I и Кроншлот. На следующий год запланировано начало строительства лицея на 550 учащихся и музея военно-морской славы. В центре экспозиции там будет стоять атомная настоящая подводная лодка К-3.



Подробную программу Дня ВМФ в Петербурге и Кронштадте «Фонтанка» собрала здесь.

Когда праздник во славу Военно-Морского Флота отгремит, в следующую субботу на контрасте с современным общественным пространством откроется более традиционная для города выставка в Кронштадтском доковом адмиралтействе. Ее организатором выступает конкурент «Острова фортов» — парк «Патриот» (оба юрлица созданы при участии Минобороны). На территории площадью около гектара покажут корабельное оборудование. Доминантой станут исторические и современные якоря.

Уворачивалась от грузовиков Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

