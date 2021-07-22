автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как собираются праздновать День ВМФ

25 июля в Кронштадте и в центре Северной столицы пройдет Главный военно-морской парад. Шестой по счету, он приурочен к 325-летию российского флота. Традиционно главным зрителем станет президент Владимир Путин.

В морской части задействованы более 50 кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Помимо исторической реплики линейного корабля «Полтава» приглашены парусные шхуны «Юный балтиец», «Надежда», «Леди Л», бриг «Триумф» и куттер «Луккул».

Павел Каравашкин//«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Полный список участников, характеристики и порядок прохождения по Неве и на Кронштадтском рейде можно посмотреть на тематическом сайте Минобороны. Отдельно представители ВМФ России выделяют:

— ракетный крейсер «Маршал Устинов»;

— большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»;

— новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир»;

— атомные подводные ракетные крейсера «Вепрь» и «Орёл»;

— фрегат «Адмирал Касатонов»;

— большие десантные корабли «Пётр Моргунов», «Оленегорский горняк»;

— корветы «Гремящий», «Стойкий»;

— малые ракетные корабли «Одинцово», «Зеленый Дол», «Град Свияжск»;

— корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Владимир Емельянов»;

— дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский», «Волхов», «Краснодар», «Владикавказ», «Дмитров».



Фото: с сайта navyparade2021.mil.ru Фото: с сайта navyparade2021.mil.ru Поделиться Поделиться







Министр обороны Сергей Шойгу назвал этот парад «самым масштабным в новейшей истории». С точки зрения количества, Петербург видел и больше — в 2017 году участие принимала пятая часть Военно-морского флота России. Смысл высказывания министра поясняет пресс-служба Минобороны, отмечая, что особенность в «высокой процентной составляющей кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне». Кроме того, впервые показывают сразу 7 атомных и неатомных подводных лодок, а в кильватерном строю по Кронштадтскому рейду пройдут боевые корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В воздушной части примут участие 48 судов различного класса: от вертолетной классики Ми-8 до истребителей Су-27, Су-30, Су-33, Миг-29, Миг-31.



Фото: с сайта navyparade2021.mil.ru Поделиться Поделиться







Фото: пресс-служба ЗВО Фото: пресс-служба ЗВО Фото: пресс-служба ЗВО Фото: пресс-служба ЗВО Фото: пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться







Тем, кому актуален вопрос, как попасть на Главный военно-морской парад, отвечаем — никак. На Сенатскую площадь с самого первого парада в 2016 году звали только VIP-персоны, в допандемийные годы постоять на одной с президентом брусчатке могли разве что близкие моряков или «блатные». Основной «зрительный зал» всегда размещался в Кронштадте, но из-за коронавирусных ограничений в этот раз стоячих пригласительных не выдавали, а на трибуне ограничили число мест до 750. На сегодняшний день все проходки уже распределены по подшефным организациями Смольного.

Администрация Санкт-Петербурга накануне распространила видеообращение главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. «Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате «без зрителей». Доступ на парад будет ограничен», — сказала глава регионального Роспотребнадзора.



Наталья Башкетова рекомендовала смотреть парад по телевизору. Транслировать его будет Первый канал, начало в 11:00. Прямая трансляция также значится в воскресной программе телеканала «Санкт-Петербург», там же в 19:00 покажут концерт Александра Розенбаума из БКЗ «Октябрьский».

Концерт на Дворцовой площади отменен, а вот салют состоится: в 22:30 — в Кронштадте и у стен Петропавловской крепости одновременно. Дивизион Западного военного округа выпустит свыше 2,5 тыс. фейерверочных изделий. Впервые в Петербурге будет салют в виде государственного флага.

Фото: Пресс-служба ЗВО Поделиться Поделиться







Ограничения для водителей

В день генеральной репетиции парада, 22 июля, дорожные ограничения уже заставили водителей менять привычные маршруты. Утром из-за разведенных мостов в центре Петербурга возникли необычные для этого времени суток четырехбалльные пробки.

Уже 24 июля с 21:00 до 14:00 25 июля движение «заблокируют» на участке от Дворцового моста до Невского проспекта и Гороховой улицы, а также на Университетской набережной и Биржевой площади.



Помимо этого в День ВМФ с 7:00 до 14:00 для автомобилистов окажутся недоступны Троицкий и Благовещенский мосты, части Малой и Большой Морских улиц.

25 июля с 7:00 до 14:00 также закроют для транспорта Литейный мост, часть Литейного проспекта, съезды с Воскресенской и Пироговской набережных.

В День ВМФ с 07:00 до 14:00 проезд по ЗСД на участке между набережной Екатерингофки и Богатырским проспектом сделают бесплатным.

Подробный список закрытых улиц можно увидеть на сайте Смольного, но там есть и важная приписка: «Информация об ограничениях движения автотранспорта... может изменяться и дополняться!»

Фото: https://www.gov.spb.ru/ Поделиться Поделиться







Любителям пройтись по пляжу Петропавловской крепости придется найти для прогулки другое место, 25 июля его закроют для посетителей. Помимо этого ранним пташкам предстоит найти дополнительные развлечения, поскольку музеи на Заячьем острове откроют свои двери только в 15:00.

Чем заняться в День ВМФ

Горожанам и туристам предлагают прогулки на теплоходе мимо застывших в парадном строю военных кораблей. Поездку с ветерком будут сопровождать тематический рассказ от гида и осмотр достопримечательностей, в их числе — Летний сад, Медный всадник и Адмиралтейство.



Кроме того, главные музеи Северной столицы продолжат принимать гостей. Так, 25 июля будут работать Эрмитаж, Эрарта, Русский музей, Кунсткамера, «Планетарий №1» и Зоологический музей ЗИН РАН.

Если посмотреть парад очень хочется, одним глазком на него можно взглянуть из окон упомянутого Эрмитажа, Кунсткамеры или зданий Академии наук и Академии художеств. Сделать это также можно с колоннады Исаакиевского и Смольного соборов или в Румянцевском саду.

