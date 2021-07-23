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Салют в честь Дня ВМФ отменен у стен Петропавловки в Петербурге. Окрашивать в цвета флага будут небо над Кронштадтом

Салют в честь Дня ВМФ в Петербурге переносят с Петропавловки в Кронштадт

Как стало известно «Фонтанке», 23 июля на совещании в Адмиралтействе было принято окончательное решение о финальной части празднования Дня Военно-морского флота. Анонсированный ранее салют с фейерверком не состоится в центре Петербурга. Специально прибывший из Москвы салютный дивизион Западного военного округа отстреляется только в Кронштадте.

Главком ВМФ Николай Евменов накануне сообщил о залповом артиллерийском салюте, уточнив, что он пройдёт на второй парадной площадке на острове Котлин. В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» пояснили: согласно новому плану, в 22:00 воскресенья, 25 июля, с Петропавловской крепости будет дан двойной пушечный залп. Это станет сигналом к началу салюта в Кронштадте. 12 артиллерийских орудий установят в Петровском парке, они возьмут на себя функцию звукового сопровождения. Ещё 11 установок на Южной стенке запустят 2,5 тысячи фейерверочных изделий. Ранее планировалось, что в цвета государственного флага раскрасят небо над Петропавловской крепостью (что для Петербурга впервые), теперь это пройдёт над Кронштадтом.

Обо всех мероприятиях Дня ВМФ в Петербурге, а также о том, какие улицы будут перекрыты в городе, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Brevnault
Ресурсы тают, как мороженое на солнцепёке. По факту выйдет мичман где-нить на Толбухине, пальнет из ракетницы... И всё.
Славик Григорьев
Зато на "Алых парусах" салют длился почти час))
Hans-Christian
Да что за бред?
Столько неудобств горожанам с перекрытием улиц и теперь в последний момент салют перенесли в один из самых малочисленных районов города.
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