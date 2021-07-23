Салют в честь Дня ВМФ отменен у стен Петропавловки в Петербурге. Окрашивать в цвета флага будут небо над Кронштадтом

Главком ВМФ Николай Евменов накануне сообщил о залповом артиллерийском салюте, уточнив, что он пройдёт на второй парадной площадке на острове Котлин. В пресс-службе ЗВО «Фонтанке» пояснили: согласно новому плану, в 22:00 воскресенья, 25 июля, с Петропавловской крепости будет дан двойной пушечный залп. Это станет сигналом к началу салюта в Кронштадте. 12 артиллерийских орудий установят в Петровском парке, они возьмут на себя функцию звукового сопровождения. Ещё 11 установок на Южной стенке запустят 2,5 тысячи фейерверочных изделий. Ранее планировалось, что в цвета государственного флага раскрасят небо над Петропавловской крепостью (что для Петербурга впервые), теперь это пройдёт над Кронштадтом.
Обо всех мероприятиях Дня ВМФ в Петербурге, а также о том, какие улицы будут перекрыты в городе, читайте в материале «Фонтанки».