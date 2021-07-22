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Репетиция военно-морского парада в Петербурге собрала толпы на набережных. Корабли развели мосты, а самолеты оставили на небе триколор

В Петербурге провели репетицию военно-морского парада ко Дню ВМФ

В Северной столице прошла репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ. Адмиралтейскую и Дворцовую набережную заполнили толпы горожан.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает 22 июля корреспондент «Фонтанки», по акватории Невы прошли военные корабли, а в небе с мощным гулом пролетели самолеты.

В этот раз, в отличие от воскресной репетиции, Адмиралтейская набережная была открыта для пешеходов. Многочисленные горожане наблюдали за движением водных судов.

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Между тем из-за сильного ветра корабли не пошли по Кронштадтскому рейду, моряки отправились отрабатывать парадный строй в Финском заливе. Такое решение приняли, чтобы не подвергать корабли опасности.

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Однако военным самолетам стихия оказалась не помехой. Техника пролетела как над Кронштадтом, так и над остальным Петербургом, окрасив голубой небосвод в цвета российского флага. Услышав гул двигателей, жители разных районов города взялись за телефоны.

«Фонтанка.ру»

Водителям повезло чуть меньше, в день репетиции в Северной столице действовал ряд дорожных перекрытий. Неприятным сюрпризом стал тот факт, что ограничения на магистралях простерлись за пределы тех улиц, о «блокировке» которых предупреждал комтранс Петербурга.

В центре Северной столицы репетиция «развела» Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты. Это сказалось на загруженности городских магистралей. По данным «Яндекс.Карт», к 9:50 уровень пробок достиг четырех баллов, что на балл выше привычного значения для четверга в это время.

Военно-морской парад в Северной столице пройдет в День ВМФ — 25 июля. Ранее «Фонтанка» писала, что из-за опасности коронавируса событие собирались провести без зрителей.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Свободный Человек
Город тонет в пробках пока путинойды играют в кораблики и самолётики!
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