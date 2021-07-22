В этот раз, в отличие от воскресной репетиции, Адмиралтейская набережная была открыта для пешеходов. Многочисленные горожане наблюдали за движением водных судов.

Как сообщает 22 июля корреспондент «Фонтанки», по акватории Невы прошли военные корабли, а в небе с мощным гулом пролетели самолеты.

Между тем из-за сильного ветра корабли не пошли по Кронштадтскому рейду, моряки отправились отрабатывать парадный строй в Финском заливе. Такое решение приняли , чтобы не подвергать корабли опасности.

Однако военным самолетам стихия оказалась не помехой. Техника пролетела как над Кронштадтом, так и над остальным Петербургом, окрасив голубой небосвод в цвета российского флага. Услышав гул двигателей, жители разных районов города взялись за телефоны.

Водителям повезло чуть меньше, в день репетиции в Северной столице действовал ряд дорожных перекрытий. Неприятным сюрпризом стал тот факт, что ограничения на магистралях простерлись за пределы тех улиц, о «блокировке» которых предупреждал комтранс Петербурга.



В центре Северной столицы репетиция «развела» Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты. Это сказалось на загруженности городских магистралей. По данным «Яндекс.Карт», к 9:50 уровень пробок достиг четырех баллов, что на балл выше привычного значения для четверга в это время.



Военно-морской парад в Северной столице пройдет в День ВМФ — 25 июля. Ранее «Фонтанка» писала, что из-за опасности коронавируса событие собирались провести без зрителей.

